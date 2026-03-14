Πανσερραϊκός-Άρης 0-0: Χ-αμένοι και οι δυο

Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Άρη για την 25η αγωνιστική της Super League, στο δημοτικό στάδιο των Σερρών.

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, αφού οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να συλλέξουν περισσότερους πολύτιμους βαθμούς για την παραμονή τους, ενώ οι «κίτρινοι» απέτυχαν γι΄ άλλη μια φορά να διασφαλίσουν τα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Ένα φάουλ του Φέλτες (2΄) που απέκρουσε ο Αθανασιάδης κι ένα σουτ του Ράτσιτς (9΄) που πέρασε λίγο άουτ ήταν οι μοναδικές φάσεις ως το 27ο λεπτό, όταν ο Μορόν έπεσε στην περιοχή των γηπεδούχων και διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, με τον διαιτητή Ζαμπαλά να μην συγκινείται.

Ο Πανσερραϊκός απείλησε στο 36΄ με την κεφαλιά του Τεσέιρα από το γέμισμα του Φέλτες, που υποχρέωσε τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει δύσκολα. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στις ευκαιρίες τρία λεπτά αργότερα με συρτό σουτ του Ντούντου και την μπάλα να βρίσκει το αριστερό δοκάρι και να περνά άουτ.

Στο 45΄ ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού, Τιναλίνι, διαφύλαξε την εστία του με εκπληκτική επέμβαση σε πλασέ του Αλφαρέλα, κρατώντας το 0-0 στο ημίχρονο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με σπουδαία ευκαιρία για τα «Λιοντάρια», με τον Αθανασιάδη να σώζει την εστία του στο 52΄ αποκρούοντας εκπληκτικά σε κόρνερ την κεφαλιά του Ίβαν.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Τεχέρο άφησε τον Άρη με 10 παίκτες, όταν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον Ζαμπαλά επειδή «γκρέμισε» τον Τεσέιρα ο οποίος έβγαινε απέναντι στον Αθανασιάδη.

Στο 72΄ ο Αθανασιάδης έκανε νέα μεγάλη απόκρουση σε γυριστό σουτ του Τεσέιρα έκανε φοβερό γυριστό από πλάγιο του Γκελασβίλι και στο 76΄ ο Ριέρα πέρασε κάθετα στον Ίβαν που μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Άρης φάνηκε ύστερα από πάρα πολύ ώρα στο 79ο λεπτό, με τον Τιναλίνι να αποκρούει εντυπωσιακά το μονοκόμματο πλασέ του Χόνγκλα από ωραία σέντρα του Ράτσιτς και στο 87΄ ο Αθανασιάδης έσωσε γι΄ άλλη μια φορά την ομάδα του, σε εξ επαφής πλασέ του Τεσέιρα.

Ενάντια στη ροή του αγώνα ο Άρης είχε δοκάρι στο 90΄+3 σε αριστερό σουτ του Γιαννιώτα και δευτερόλεπτα αργότερα ξανά ο Αθανασιάδης έβγαλε και την κεφαλιά του Σοφιανού!

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς

Κόκκινη: 60΄ Τεχέρο

Κίτρινες: Ομεονγκά – Μεντίλ

Συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Tιναλίνι, Βόλνεϊ, Κάλινιν (63΄ Γκελασβίλι), Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Ομεονγκά (77΄ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Τσαούσης, Ριέρα, Τεσέιρα, Ίβαν (90΄+2 Μασκανάκης)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροζ, Μεντίλ (89΄ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Αλφαρέλα (77΄ Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (63΄ Δώνης), Ντούντου (63΄ Φαντιγκά), Μορόν (77΄ Κουάμε)

