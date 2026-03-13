Μουντιάλ 2026: Με τέσσερις νέους κανονισμούς η φετινή διοργάνωση

Το καλοκαίρι θα διεξαχθεί το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με διευρυμένη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διοργάνωση. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, οι οποίοι αναλαμβάνουν από κοινού τη διεξαγωγή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής.

Στη διοργάνωση θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί που έχουν εγκριθεί από την IFAB, με στόχο την αναβάθμιση του παιχνιδιού και την ενίσχυση της δικαιοσύνης εντός των αγωνιστικών χώρων.

Συνολικά θα ισχύσουν τέσσερις αλλαγές, εκ των οποίων οι τρεις επικεντρώνονται στον περιορισμό των καθυστερήσεων και στην αύξηση του καθαρού χρόνου ποδοσφαίρου, ενώ η τέταρτη αφορά σε ζητήματα ισονομίας.

Οι νέοι κανονισμοί

Πιο συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές που θα γίνονται αλλαγή θα έχουν πλέον περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που υπερβούν το χρονικό όριο, ο παίκτης που πρόκειται να τους αντικαταστήσει θα υποχρεούται να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στο παιχνίδι, ως μορφή «τιμωρίας».

Παράλληλα, τα πλάγια άουτ θα πρέπει να εκτελούνται εντός πέντε δευτερολέπτων. Αν δεν τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονικό όριο, η κατοχή της μπάλας θα περνά αυτομάτως στην αντίπαλη ομάδα, ενισχύοντας έτσι τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Αλλαγές προβλέπονται και στο σκέλος της ιατρικής φροντίδας. Όταν ζητείται η παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου και ένας παίκτης δέχεται περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο, θα υποχρεούται να αποχωρήσει προσωρινά και να παραμείνει εκτός για ένα λεπτό πριν επιστρέψει στη δράση.

Τέλος, διευρυμένες αρμοδιότητες θα έχει το σύστημα VAR, το οποίο θα μπορεί πλέον να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά και σε φάσεις κόρνερ, εφόσον διαπιστώνεται ξεκάθαρο διαιτητικό λάθος. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται αυτόματα από τους διαιτητές του VAR, χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση ή επανέλεγχος από τον πρώτο διαιτητή, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

