Σάκκαρη και Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του μικτού στο Ίντιαν Γουέλς (video)

Πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά του μικτού στο τουρνουά Masters του Ίντιαν Γουέλς, πήραν Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε των Λουίσα Στεφάνι και Μαρσέλο Αρεβάγιο, Νο3 του ταμπλό, με 2-0 σετ (7-5, 7-6).

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έκαναν το μοναδικό break του αγώνα στο τελευταίο game του πρώτου σετ, ενώ στο δεύτερο σετ που οδηγήθηκε στο tie break… σφυροκόπησαν την αντίπαλη ομάδα με επί μέρους σκορ 7-0, για να περάσουν στην 4αδα.

A perfect tiebreak to close the match 💪👏 pic.twitter.com/wIqOKsr10k — Sunny 🎾 (@SUNNY8X) March 12, 2026

Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Νο1 του ταμπλό, την Καναδή Νταμπρόφσκι με τον Βρετανό Γκλάσπουλ.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Ο Ανδρέας Τετέι στο γήπεδο μπάσκετ για να δεί το «τριφύλλι» κόντρα στην Ζαλγκίρις

Conference League: Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Σλοβενία, 4-0 την Τσέλιε και αγκαλιά με τα προημιτελικά

Παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουμπλάντις που… πέταξε στα 6,31μ. στην Ουψάλα – Έβδομος ο Καραλής

