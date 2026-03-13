search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:25
13.03.2026 10:05

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του μικτού στο Ίντιαν Γουέλς (video)

13.03.2026 10:05
sakkari-tsitsipas

Πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά του μικτού στο τουρνουά Masters του Ίντιαν Γουέλς, πήραν Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε των Λουίσα Στεφάνι και Μαρσέλο Αρεβάγιο, Νο3 του ταμπλό, με 2-0 σετ (7-5, 7-6).

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έκαναν το μοναδικό break του αγώνα στο τελευταίο game του πρώτου σετ, ενώ στο δεύτερο σετ που οδηγήθηκε στο tie break… σφυροκόπησαν την αντίπαλη ομάδα με επί μέρους σκορ 7-0, για να περάσουν στην 4αδα.

Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Νο1 του ταμπλό, την Καναδή Νταμπρόφσκι με τον Βρετανό Γκλάσπουλ.

Παναθηναϊκός: Ο Ανδρέας Τετέι στο γήπεδο μπάσκετ για να δεί το «τριφύλλι» κόντρα στην Ζαλγκίρις

Conference League: Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Σλοβενία, 4-0 την Τσέλιε και αγκαλιά με τα προημιτελικά

Παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουμπλάντις που… πέταξε στα 6,31μ. στην Ουψάλα – Έβδομος ο Καραλής

tainies-new

Οι ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (Videos)

prostate_cancer
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Προσθήκη ορμονικής θεραπείας στη μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία- Ποιοι ασθενείς ωφελούνται;

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Predator: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, έπεσε συθέμελα

arnault-walton-balmer
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 3 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο – Ο Μπερνάρ Αρνό στην κορυφή

DB2026AU00178_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

