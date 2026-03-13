Σάκκαρη και Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του μικτού στο Ίντιαν Γουέλς (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά του μικτού στο τουρνουά Masters του Ίντιαν Γουέλς, πήραν Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς.
Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε των Λουίσα Στεφάνι και Μαρσέλο Αρεβάγιο, Νο3 του ταμπλό, με 2-0 σετ (7-5, 7-6).
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έκαναν το μοναδικό break του αγώνα στο τελευταίο game του πρώτου σετ, ενώ στο δεύτερο σετ που οδηγήθηκε στο tie break… σφυροκόπησαν την αντίπαλη ομάδα με επί μέρους σκορ 7-0, για να περάσουν στην 4αδα.
Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Νο1 του ταμπλό, την Καναδή Νταμπρόφσκι με τον Βρετανό Γκλάσπουλ.
