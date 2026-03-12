search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 00:06
12.03.2026 22:20

Παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουμπλάντις που… πέταξε στα 6,31μ. στην Ουψάλα – Έβδομος ο Καραλής

12.03.2026 22:20
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις. Στο δικό του μίτινγκ, ο Μόντο Ντουπλάντις άφησε τους πάντες άναυδους! Ο Σουηδός πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6,31 μέτρα, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, μόλις στη δεύτερη φετινή του εμφάνιση.

Ο Καραλής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80μ., ενώ όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες.

Με άκυρη προσπάθεια ξεκίνησε τον αγώνα του Καραλής, αλλά σύντομα βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80 μέτρα, επιτυγχάνοντας ένα μεγάλο άλμα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. -τρεις συνολικά- ήταν άκυρες, με τον πήχη να τον «βρίσκει» κατά την κάθοδο στο δεύτερο άλμα που επιχείρησε.

