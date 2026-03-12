Παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουμπλάντις που… πέταξε στα 6,31μ. στην Ουψάλα – Έβδομος ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις. Στο δικό του μίτινγκ, ο Μόντο Ντουπλάντις άφησε τους πάντες άναυδους! Ο Σουηδός πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6,31 μέτρα, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, μόλις στη δεύτερη φετινή του εμφάνιση.

Ο Καραλής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80μ., ενώ όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. -τρεις συνολικά- ήταν άκυρες, με τον πήχη να τον «βρίσκει» κατά την κάθοδο στο δεύτερο άλμα που επιχείρησε.

