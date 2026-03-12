Ευρωπαϊκή βραδιά για Παναθηναϊκό κόντρα στη Μπέτις και ΑΕΚ απέναντι στη Τσέλιε, με φόντο την πρόκριση στους «8» σε Europa και Conference

Οι δύο εκπρόσωποί μας που συνεχίζουν στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δίνουν τις πρώτες τους μάχες στην φάση των «16» για το Europa League και το Conference League αντίστοιχα.

Με απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός στις 19:45, υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπέτις. Μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στους Ισπανούς, που την κάνει ακόμη δυσκολότερη το γεγονός ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πολλές απουσίες.

Συγκεκριμένα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Αχμέντ Τουμπά, Χάβι Ερνάντεθ, Τάσο Μπακασέτα, τους τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Στην αποστολή του «τριφυλλιού» συμπεριλήφθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, αν κι ο Ισπανός μέσος προπονήθηκε σε φουλ ένταση κι έχει αφήσει πίσω του πλέον τον σοβαρό τραυματισμό («βαριά» θλάση στη γάμπα) που υπέστη στις 25 Ιανουαρίου στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και τον κράτησε εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Ως εκ τούτου ο Μπενίτεθ είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να προχωρήσει σε «αλχημείες» στο κέντρο της άμυνας, απ’ την στιγμή που δεν θέλει να διαταράξει το 3-4-2-1 με το οποίο πορεύεται ο Παναθηναϊκός στους τελευταίους 9 αγώνες του.

Η ΑΕΚ κόντρα στη Τσέλιε

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αφού απέφυγε τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν για να προκριθεί στους «8» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.

Αντίπαλός της η Τσέλιε (22:00), η οποία την είχε νικήσει (3-1) στη League Phase, όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε. Οι Σλοβένοι έχουν χάσει τους καλύτερους παίκτες τους, ενώ διανύουν διάστημα παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης.

