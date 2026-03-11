Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ότι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, και συζήτησαν τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Με τον πόλεμο να μαίνεται η δήλωση του Ινφαντίνο μετά τη συνάντηση ότι «ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», δημιουργεί κάποια… ερωτήματα για το που το πάει ο Τραμπ.
Το Ιράν προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, και έχει προγραμματιστεί να δώσει τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.
Ωστόσο, η συμμετοχή του έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Τραμπ, μαζί με τους Ισραηλινούς συμμάχους του, ξεκίνησε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα.
Αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αλλά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το καθεστώς και προκάλεσαν περιφερειακά αντίποινα με drones και πυραύλους από την Τεχεράνη.
Ο πόλεμος έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.
«Όλοι χρειαζόμαστε ένα γεγονός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους κοντά τώρα περισσότερο από ποτέ, και ευχαριστώ ειλικρινά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, καθώς δείχνει για ακόμη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο.
Ο Ινφαντίνο, που βρίσκεται επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου από το 2016, απένειμε στον Τραμπ το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον περασμένο Δεκέμβριο.
Παρουσιάζοντας το βραβείο, η ομοσπονδία δήλωσε ότι θα «επιβραβεύει άτομα που έχουν αναλάβει εξαιρετικές και σημαντικές δράσεις για την ειρήνη και με αυτόν τον τρόπο έχουν ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».
