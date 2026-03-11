search
11.03.2026 10:28

FIFA – Ινφαντίνο: Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι «ευπρόσδεκτο» στις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026

11.03.2026 10:28
trump infantino

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ότι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, και συζήτησαν τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τον πόλεμο να μαίνεται η δήλωση του Ινφαντίνο μετά τη συνάντηση ότι «ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», δημιουργεί κάποια… ερωτήματα για το που το πάει ο Τραμπ.

Η πρόκριση του Ιράν στο Μουντιάλ 2026

Το Ιράν προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, και έχει προγραμματιστεί να δώσει τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.

Ωστόσο, η συμμετοχή του έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Η στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο Τραμπ, μαζί με τους Ισραηλινούς συμμάχους του, ξεκίνησε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα.

Αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αλλά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το καθεστώς και προκάλεσαν περιφερειακά αντίποινα με drones και πυραύλους από την Τεχεράνη.

Ο πόλεμος έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.

Το μήνυμα της FIFA για την ενότητα μέσω του ποδοσφαίρου

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα γεγονός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους κοντά τώρα περισσότερο από ποτέ, και ευχαριστώ ειλικρινά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, καθώς δείχνει για ακόμη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο.

Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ινφαντίνο, που βρίσκεται επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου από το 2016, απένειμε στον Τραμπ το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον περασμένο Δεκέμβριο.

Παρουσιάζοντας το βραβείο, η ομοσπονδία δήλωσε ότι θα «επιβραβεύει άτομα που έχουν αναλάβει εξαιρετικές και σημαντικές δράσεις για την ειρήνη και με αυτόν τον τρόπο έχουν ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

