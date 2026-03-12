search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 00:31

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

12.03.2026 00:31
valverde

Σε μία απίστευτη ποδοσφαιρική παράσταση, που όμοιά της έχουμε δει στο παρελθόν μόνο από τα «ιερά τέρατα» του χώρου, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θρίαμβο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ματς των «16» του Champions League.

Ο αρχηγός της «βασίλισσας» πέτυχε τρία υπέροχα γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα πραγματοποιώντας την εμφάνιση της ζωής του απόψε στο «Μπερναμπέου». Η Ρεάλ, μάλιστα, έχασε και πέναλτι (απέκρουσε ο Ντοναρούμα) με τον Βινίσιους στο 58΄.

Αν δεν υπήρχε αυτός, τότε σίγουρα η βραδιά θα ανήκε στη Μπόντο Γκλιμτ. Η ομάδα-θαύμα της διοργάνωσης, διέλυσε 3-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει ολοταχώς στους προημιτελικούς στην παρθενική της συμμετοχή. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός, αντικαταστάθηκε στο 63΄, ενώ υπέπεσε στο πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο.

Τέλος, στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουϊς Ενρίκε επικράτησαν 5-2 της Τσέλσι. Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα ολέθριο λάθος του γκολκίπερ Γιόργκενσεν και στη συνέχεια δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό σκορ που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς – 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν – 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς – 90+6΄ πεν. Γιαμάλ)

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1 (46′ Αντριχ – 89′ πέν. Χάβερτς)

Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0 (32΄πεν. Φετ, 45+1΄ Μπλόμπεργκ, 71΄ Χογκ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2 (10΄ Μπαρκολά, 40΄ Ντεμπελέ, 74΄ Βιτίνια, 86΄,90+4΄ Κβαρατσκέλια – 28΄ Γκούστο, 56΄ Έντσο Φερνάντες)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0 (20΄,27΄,42΄ Βαλβέρδε)

  • Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 και 18/3

Διαβάστε επίσης:

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

FIFA – Ινφαντίνο: Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι «ευπρόσδεκτο» στις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη πέρασαν στα προημιτελικά του μικτού στο Ίντιαν Γουέλς – Ήττα για τον Στέφανο και Τζόκοβιτς στο διπλό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Salih-Muslim
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

valverde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο σφυροκόπημα στον νότιο Λίβανο, επίθεση στο Ισραήλ από Ιράν-Χεζμπολάχ – Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης – Όλες οι εξελίξεις

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:08
Salih-Muslim
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

valverde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

1 / 3