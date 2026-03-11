search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:26
11.03.2026 10:01

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη πέρασαν στα προημιτελικά του μικτού στο Ίντιαν Γουέλς – Ήττα για τον Στέφανο και Τζόκοβιτς στο διπλό

11.03.2026 10:01
tsitsipas sakkari 887- new

Διπλή αποστολή είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ίντιαν Γουέλς. Αρχικά μαζί με την Μαρία Σάκκαρη έπαιξαν στο μικτό όπου κέρδισαν τους Κάρεν Χατσάνοφ και Άννα Νταλίνινα με 7-5, 7-5, «σφραγίζοντας» έτσι την πρόκρισή του στους «8» της διοργάνωσης.

Λίγο αργότερα, ο Τσιτσιπάς έπαιξε στη φάση των «16» του διπλού ανδρών με τον Τζόκοβιτς όπου το δίδυμο ηττήθηκε από τους Ρίντερνεκ και Βασερό με 7-6, 7-5.

