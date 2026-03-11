Στα δικαστήρια ο Λούκα Ντόντσιτς και η μητέρα των δύο παιδιών του

Χωριστούς δρόμους από τη σύζυγό του φαίνεται πως αποφάσισε να ακολουθήσει ο Λούκα Ντόντσιτς, με την Αναμαρία Γκόλτες να έχει καταθέσει αίτηση για τη διατροφή των παιδιών τους.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, μία τριών ετών και μία ακόμα λίγων μηνών, οι οποίες πλέον εμπλέκονται στη νομική διαμάχη για τη μελλοντική τους φροντίδα.

Ωστόσο, η αίτηση της συζύγου του Ντόντσιτς δεν αφορά στην επιμέλεια των παιδιών αυτή τη στιγμή, αλλά επικεντρώνεται στη διατροφή και τα δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η παραπάνω είδηση έρχεται λίγο μετά τις φήμες για εξωσυζυγική σχέση του σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, με την ηθοποιό Μάντλιν Κλάιν να εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου».

