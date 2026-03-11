search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 02:12
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 00:53

Στα δικαστήρια ο Λούκα Ντόντσιτς και η μητέρα των δύο παιδιών του

11.03.2026 00:53
luka-doncic

Χωριστούς δρόμους από τη σύζυγό του φαίνεται πως αποφάσισε να ακολουθήσει ο Λούκα Ντόντσιτς, με την Αναμαρία Γκόλτες να έχει καταθέσει αίτηση για τη διατροφή των παιδιών τους.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, μία τριών ετών και μία ακόμα λίγων μηνών, οι οποίες πλέον εμπλέκονται στη νομική διαμάχη για τη μελλοντική τους φροντίδα.

Ωστόσο, η αίτηση της συζύγου του Ντόντσιτς δεν αφορά στην επιμέλεια των παιδιών αυτή τη στιγμή, αλλά επικεντρώνεται στη διατροφή και τα δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η παραπάνω είδηση έρχεται λίγο μετά τις φήμες για εξωσυζυγική σχέση του σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, με την ηθοποιό Μάντλιν Κλάιν να εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου».

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

Δούκας: Έτοιμο τον Μάιο του 2027 το γήπεδο του Παναθηναϊκού


