Λούκα Ντόντσιτς: «Το πιο “καυτό” κοινό που έχω παίξει αντίπαλος ήταν του Παναθηναϊκού» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μία εκπομπή του Youtube έδωσε συνέντευξη ο Λούκα Ντόντιτς, λίγο πριν την έναρξη της φετινής σεζόν του ΝΒΑ.
Ο άσος των Λος Αντζελες Λέικερς, μίλησε για το αμερικανικό πρωτάθλημα, αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κάνοντας και μία αναφορά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Σε ερώτηση για την πιο «καυτή» έδρα που έχει παίξει, ανέφερε το ΟΑΚΑ εξηγώντας και τους λόγους.
«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την πιο τρελή ατμόσφαιρα στα γήπεδα. Αλλά το πιο καυτό κοινό που έχω αντιμετωπίσει ήταν αυτό του Παναθηναϊκού. Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα καν να ακούσω τους συμπαίκτες μου! Θυμάμαι ξεκινήσαμε τον αγώνα και χάναμε 20-0, ήταν τρέλα», ανέφερε.
Διαβάστε επίσης:
ΝΒΑ: Το καλάθι του… αιώνα σε φιλικό της Οκλαχόμα με τον Σάρλοτ – Αδιανόητο εύστοχο σουτ (video)
Εθνική Ελλάδας: Θέλει θαύμα για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ
Euroleague: Διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια με buzzer beater Ναν, 86-84 τη Μπασκόνια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.