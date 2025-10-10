Λούκα Ντόντσιτς: «Το πιο “καυτό” κοινό που έχω παίξει αντίπαλος ήταν του Παναθηναϊκού» (video)

Σε μία εκπομπή του Youtube έδωσε συνέντευξη ο Λούκα Ντόντιτς, λίγο πριν την έναρξη της φετινής σεζόν του ΝΒΑ.

Ο άσος των Λος Αντζελες Λέικερς, μίλησε για το αμερικανικό πρωτάθλημα, αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κάνοντας και μία αναφορά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Σε ερώτηση για την πιο «καυτή» έδρα που έχει παίξει, ανέφερε το ΟΑΚΑ εξηγώντας και τους λόγους.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την πιο τρελή ατμόσφαιρα στα γήπεδα. Αλλά το πιο καυτό κοινό που έχω αντιμετωπίσει ήταν αυτό του Παναθηναϊκού. Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα καν να ακούσω τους συμπαίκτες μου! Θυμάμαι ξεκινήσαμε τον αγώνα και χάναμε 20-0, ήταν τρέλα», ανέφερε.

