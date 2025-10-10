ΝΒΑ: Το καλάθι του… αιώνα σε φιλικό της Οκλαχόμα με τον Σάρλοτ – Αδιανόητο εύστοχο σουτ (video)

Ενα καλάθι που μπαίνει μία στο… εκατομμύριο σημειώθηκε σε φιλικό αγώνα μπάσκετ στο NBA.

Οι πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, φιλοξενούσαν τους Σάρλοτ Χόρνετς, με τον Κέισον Γουάλας να βάζει ένα αδιανόητο σουτ που ούτε… ζογκλέρ δεν θα πετύχαινε.

Σε μία επίθεση ένας συμπαίκτης του υπό την πίεση του χρόνου σούταρε ένα τρίποντο στο οποίο έκανε airball. Ο Γουάλας έχοντας… δέκατα του δευτερολέπτου, πήγε να σώσει τη μπάλα η οποία έβγαινε έξω, πίσω από την γραμμή της μπασκέτας.

Με έναν… υπερφυσικό τρόπο, έριξε ένα χαστούκι ουσιαστικά στη μπάλα, πετάγοντάς την ψηλά και πίσω από την μπασκέτα, με αυτήν να καταλήγει στο καλάθι.

Οι συμπαίκτες του πετάχτηκαν από τον πάγκο τραβώντας τα μαλλιά του, ενώ οι θεατές τρελάθηκαν με το καλάθι αυτό. Την ίδια ώρα οι speaker του αγώνα γελούσαν και προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχαν δεις μόλις.

Δείτε το βίντεο:

You have to see for yourself 😳 https://t.co/wfsGZm5h5a pic.twitter.com/IwKb1hVo6L — OKC THUNDER (@okcthunder) October 10, 2025

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Ελλάδας: Θέλει θαύμα για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ

Euroleague: Διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια με buzzer beater Ναν, 86-84 τη Μπασκόνια

Χάρι Μαγκουάιρ: Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το επεισόδιο στη Μύκονο το 2020