10.10.2025 08:18

Εθνική Ελλάδας: Θέλει θαύμα για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ

Μετά την απρόσμενη – σύμφωνα με την εξέλιξη του ματς – ήττα από τη Σκωτία, η Εθνική Ελλάδας χρειάζεται ένα… θαύμα για να προκριθεί απευθείας στο Μουντιάλ του 2026 που θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Πλέον στην πραγματικότητα η πρόκριση, αλλά και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ του Μαρτίου δεν είναι στα χέρια της ομάδας του Γιοβάνοβιτς: για την απευθείας πρόκριση, μάλιστα, υπάρχει μόνο ένα σενάριο: Ελλάδα, Δανία και Σκωτία θα παίξουν με την Λευκορωσία. Με δεδομένο ότι θα νικήσουν όλοι τους αδύναμους Λευκορώσους, η Εθνική με νίκη την Κυριακή στην Κοπεγχάγη πάει στους 6 βαθμούς και η Δανία μένει στους 7. Η Σκωτία αναμένεται την Κυριακή να φτάσει τους 10 με τη Λευκορωσία εντός.

Όλα, λοιπόν, θα κριθούν τον Νοέμβριο. Η Ελλάδα στις 15 του επόμενου μήνα έχει τη Σκωτία εντός και με νίκη πάει στους 9 βαθμούς και η Σκωτία μένει στους 10. Η Δανία με τη Λευκορωσία εντός θα πάει κι αυτή στους 10. Την τελευταία αγωνιστική, στις 18 Νοεμβρίου η Ελλάδα θα παίξει εκτός με τη Λευκορωσία και λογικά θα πάει στους 12. Ο μόνος τρόπος για απευθείας πρόκριση είναι Σκωτία και Δανία να μείνουν στο «Χ» και να φτάσουν μάξιμουμ στους 11 βαθμούς.

Το πιο… ρεαλιστικό σενάριο είναι η Εθνική να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, εκεί υπάρχει πρόβλημα με τα γκολ, καθώς στις διοργανώσεις της FIFA πρώτα μετράει η διαφορά των γκολ κι όχι τα ματς μεταξύ των ομάδων. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη θέση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό την Κυριακή. Αν η Εθνική ηττηθεί στη Δανία τότε η αντίπαλός της και η Σκωτία θα φτάσουν τους 10, η Ελλάδα θα μείνει στους 3 και δεν θα προλαβαίνει να καλύψει τη διαφορά.

Αν η Εθνική έρθει ισόπαλη στη Δανία την Κυριακή, θα φτάσει τους 4 βαθμούς και με δύο νίκες τον Νοέμβριο θα πάει μάξιμουμ στους 10. Η Σκωτία θα είναι στους 10 την Κυριακή και η Δανία στους 8. Η τελευταία θα πάει στους 11 με τη Λευκορωσία τον Νοέμβριο, οπότε η Ελλάδα θ’ απειλεί μόνο τη Σκωτία. Σ’ αυτό το ενδεχομένο θα θέλει μόνο ήττα στη Γλασκώβη από τη Δανία. Και πάλι μπορεί να μην φτάνει η ισοβαθμία. Διότι τώρα η Σκωτία είναι σε διαφορά τερμάτων στο +4 και η Ελλάδα στο -1.

