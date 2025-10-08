«Σείστηκε» το Αλεξάνδρειο από την αγκαλιά Γκάλη – Σιάο: Αποθεώθηκε ο νέος ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ (Photos/Video)

Στο «Παλέ» βρέθηκαν για να δουν το αγώνα του Άρη με το Αμβούργο τόσο ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο όσο και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης.

Μισή περίπου ώρα πριν αρχίσει η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup το νέο «αφεντικό» του Άρη κάθισε στη θέση του ενώ λίγο νωρίτερα είχε κάνει τη βόλτα του στη Fan Zone όπου έλαβε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες.

Οι φίλαθλοι του Άρη τον υποδέχτηκαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα της ομάδας, με τους συνεργάτες του να είναι εμφανώς εντυπωσιασμένοι.





Λίγο μετά μπήκε στο γήπεδο και ο Νίκος Γκάλης με τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του και να λέει παλιά συνθήματα για τον… Γκάνγκστερ.

Οι φίλαθλοι ενθουσιάστηκαν με την αγκαλιά των δύο ανδρών, καθώς με αυτούς τους δύο ενωμένους σίγουρα θα έχουν ελπίδες για να επιστρέψουν στις επιτυχίες,όπως δήλωσε και ο «γκάνγκστερ» πριν την έναρξη του αγώνα.





