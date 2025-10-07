search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025
07.10.2025

BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» στη Λετονία για την ΑΕΚ, 69-53 τη Ρίγα

07.10.2025 23:09
aek bcl

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λετονία και άρχισε με «διπλό» το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της στο Basketball Champions League. Η Ένωση επικράτησε με 69-53 της Ρίγα, στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, εξαργυρώνοντας και τον επιθετικό πλουραλισμό της (σκόραραν όλοι πλην του Σκορδίλη). 

Οι αμυντικές… ορέξεις των «κιτρινόμαυρων» φάνηκαν με το… καλησπέρα, με την ελληνική ομάδα να περιορίζει στους 12 πόντους τους γηπεδούχους στο πρώτο δεκάλεπτο και να εξασφαλίζει μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (12-26 στο 10΄).

Το πλάνο δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο και με την Ένωση να κρατά και πάλι τους Λετονούς στους 12 πόντους, οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα στο +17 (24-41 στο 20΄). Καρμπόν του πρώτου μέρους και το δεύτερο, με την ΑΕΚ δείχνει διάρκεια στο αμυντικό πλάνο της και να μην αισθάνεται σε κανένα σημείο απειλή από τη Ρίγα, πανηγυρίζοντας στην πρεμιέρα ένα πολύτιμο «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Δημήτρη Κατσίβελης με 13 πόντους, ενώ από τους Λετονούς πάλεψε ο Ζαΐρ Πόρτερ με 16. 

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Προτς, Γιλμάζ

panos routsi 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει

MixCollage-07-Oct-2025-11-52-PM-3925
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Government Trends 2025: Πώς θα μοιάζει η δημόσια διοίκηση του αύριο

zizel pelicot 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

