BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» στη Λετονία για την ΑΕΚ, 69-53 τη Ρίγα

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λετονία και άρχισε με «διπλό» το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της στο Basketball Champions League. Η Ένωση επικράτησε με 69-53 της Ρίγα, στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, εξαργυρώνοντας και τον επιθετικό πλουραλισμό της (σκόραραν όλοι πλην του Σκορδίλη).

Οι αμυντικές… ορέξεις των «κιτρινόμαυρων» φάνηκαν με το… καλησπέρα, με την ελληνική ομάδα να περιορίζει στους 12 πόντους τους γηπεδούχους στο πρώτο δεκάλεπτο και να εξασφαλίζει μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (12-26 στο 10΄).

Το πλάνο δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο και με την Ένωση να κρατά και πάλι τους Λετονούς στους 12 πόντους, οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα στο +17 (24-41 στο 20΄). Καρμπόν του πρώτου μέρους και το δεύτερο, με την ΑΕΚ δείχνει διάρκεια στο αμυντικό πλάνο της και να μην αισθάνεται σε κανένα σημείο απειλή από τη Ρίγα, πανηγυρίζοντας στην πρεμιέρα ένα πολύτιμο «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Δημήτρη Κατσίβελης με 13 πόντους, ενώ από τους Λετονούς πάλεψε ο Ζαΐρ Πόρτερ με 16.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Προτς, Γιλμάζ

This cool Kat just won bronze at #EuroBasket2025 in that same arena, so of course he led AEK 🇬🇷 to a win on the road – Dimitrios Katsivelis gets 13pts off the bench, The Queen up to 1-0 in Season 1-0!#BasketballCL pic.twitter.com/dlXRvQ3FNe October 7, 2025

