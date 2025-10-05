ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

Το τζάμι στο μπουθ των επισήμων στο γήπεδο του Ατρομήτου ξέσπασε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο γκολ του Μαρίν το οποίο έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ με 3-2 επί της Κηφισιάς.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ είδε την ομάδα του να κάνει τρομερή ανατροπή με 10 παίκτες και στο γκολ που έκρινε το ματς ξέσπασε πάνω στο τζάμι του μπουθ του γηπέδου στο Περιστέρι το οποίο χρησιμοποίησε ως έδρα η Κηφισιά.

Αποτέλεσμα ήταν να… σπάσει το τζάμι και να καλείται να πληρώσει τη ζημιά. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την κίνησή του.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

Αντετοκούνμπο: «Θέλω ακόμα ένα μετάλλιο με την Εθνική»