search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 23:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 22:04

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

05.10.2025 22:04
tzami-spasmeno

Το τζάμι στο μπουθ των επισήμων στο γήπεδο του Ατρομήτου ξέσπασε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο γκολ του Μαρίν το οποίο έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ με 3-2 επί της Κηφισιάς.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ είδε την ομάδα του να κάνει τρομερή ανατροπή με 10 παίκτες και στο γκολ που έκρινε το ματς ξέσπασε πάνω στο τζάμι του μπουθ του γηπέδου στο Περιστέρι το οποίο χρησιμοποίησε ως έδρα η Κηφισιά.

Αποτέλεσμα ήταν να… σπάσει το τζάμι και να καλείται να πληρώσει τη ζημιά. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την κίνησή του.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

Αντετοκούνμπο: «Θέλω ακόμα ένα μετάλλιο με την Εθνική»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecornu gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι 18 υπουργοί της νέας κυβέρνησης Λεκορνί – Απειλείτε ήδη με πρόταση μομφής από την αριστερά και την ακροδεξιά

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας – Άγνωστος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 23:22
lecornu gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι 18 υπουργοί της νέας κυβέρνησης Λεκορνί – Απειλείτε ήδη με πρόταση μομφής από την αριστερά και την ακροδεξιά

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας – Άγνωστος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

1 / 3