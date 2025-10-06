Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα, ΦΤΑΝΕΙ»

Mέσω μιας ανάρτησης στο Ιnstagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε και εξέφρασε τα συναισθήματα του για δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν στα παιδιά του. Ο Έλληνας σταρ ζήτησε να σταματήσουν να γράφονται ψέματα και να θέτουν σε κίνδυνο την οικογένεια του.

Ο ηγέτης των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας τόνισε ότι η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών και θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Αναλυτικά

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ»

