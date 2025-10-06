search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 12:02

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα -Στο κολλέγιο Αθηνών τα παιδιά του

06.10.2025 12:02
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
credit: AP

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να έχει μπροστά του άλλα 6-8 χρόνια καριέρας στο NBA όμως ήδη σκέφτεται το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή του, το οποίο θέλει να το ζήσει στην Ελλάδα.

Πριν λίγες ημέρες δήλωσε σε συνέντευξη ότι θέλεια να έρθει μετά το τέλος της καριέρας του να ζήσει στην Ελλάδα και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, η οικογένειά του, η Μαράια και τα παιδιά τους, έχουν αρχίσει τη ζωή τους στο Παλαιό Ψυχικό.

Εκεί όλη η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει αγοράσει μια φουτουριστική πολυκατοικία όπου θα χτίσει το μέλλον της και όπως φαίνεται η Μαράια έχει… πειστεί να αφήσει το κρύο Μιλγουόκι (όπου έχει πάρα πολλές δραστηριότητες) για να ζήσει με τον Γιάννη και τα παιδιά τους στην Ελλάδα.

Από φέτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα τέσσερα παιδιά τους, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς, ο 4χρονος Μάβερικ-Ντιάπερ, η δίχρονη Εύα-Μπρουκ και η μόλις τεσσάρων μηνών Αρια-Κάπρι, θα ζουν στην Αθήνα και θα πάνε στο Κολλέγιο Αθηνών όπου ήδη πάνε νηπιαγωγείο ο Λίαμ και ο Μάβερικ.

Ο Αντετοκούνμπο ωστόσο θα παραμείνει στις ΗΠΑ καθώς σε 3 εβδομάδες ξεκινά η σεζόν στο NBA και θα έχει μαζί του την μητέρα του, ενώ είναι άγνωστο πως η Μαράια και τα παιδιά -και με ποια συχνότητα- θα βλέπουν τον Greek Freak. Οι υποχρεώσεις του στις ΗΠΑ κρατούν 8-9 μήνες τον χρόνο και έχει ακόμη μερικά χρονάκια υψηλού επιπέδου για να κάνει πρωταθλητισμό.

Διαβάστε επίσης:

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Είναι ανεπίτρεπτο να βλέπεις αυτή την ιστορία σαν πλυντήριο για να ξεπλύνεις αυτό που έκανες» (Video)

Σε ρόλο… babysitter ο Γιώργος Μαζωνάκης – Το μωρό που τον ξετρέλανε στο «The Voice» (Video)

Σαρλίζ Θερόν: Viral το βίντεο που αγνοεί επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν τελείωσε το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

tzina alimonou 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:57
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν τελείωσε το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

1 / 3