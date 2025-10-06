Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα -Στο κολλέγιο Αθηνών τα παιδιά του

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να έχει μπροστά του άλλα 6-8 χρόνια καριέρας στο NBA όμως ήδη σκέφτεται το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή του, το οποίο θέλει να το ζήσει στην Ελλάδα.

Πριν λίγες ημέρες δήλωσε σε συνέντευξη ότι θέλεια να έρθει μετά το τέλος της καριέρας του να ζήσει στην Ελλάδα και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, η οικογένειά του, η Μαράια και τα παιδιά τους, έχουν αρχίσει τη ζωή τους στο Παλαιό Ψυχικό.

Εκεί όλη η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει αγοράσει μια φουτουριστική πολυκατοικία όπου θα χτίσει το μέλλον της και όπως φαίνεται η Μαράια έχει… πειστεί να αφήσει το κρύο Μιλγουόκι (όπου έχει πάρα πολλές δραστηριότητες) για να ζήσει με τον Γιάννη και τα παιδιά τους στην Ελλάδα.

Από φέτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα τέσσερα παιδιά τους, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς, ο 4χρονος Μάβερικ-Ντιάπερ, η δίχρονη Εύα-Μπρουκ και η μόλις τεσσάρων μηνών Αρια-Κάπρι, θα ζουν στην Αθήνα και θα πάνε στο Κολλέγιο Αθηνών όπου ήδη πάνε νηπιαγωγείο ο Λίαμ και ο Μάβερικ.

Ο Αντετοκούνμπο ωστόσο θα παραμείνει στις ΗΠΑ καθώς σε 3 εβδομάδες ξεκινά η σεζόν στο NBA και θα έχει μαζί του την μητέρα του, ενώ είναι άγνωστο πως η Μαράια και τα παιδιά -και με ποια συχνότητα- θα βλέπουν τον Greek Freak. Οι υποχρεώσεις του στις ΗΠΑ κρατούν 8-9 μήνες τον χρόνο και έχει ακόμη μερικά χρονάκια υψηλού επιπέδου για να κάνει πρωταθλητισμό.

