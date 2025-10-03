Από την Ελλάδα στο Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Μπακς – Το Σάββατο το πρώτο φιλικό με τους Χιτ

Αφού απουσίασε από την έναρξη της προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς λόγω κορωνοϊού, ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών», Γιάννης Αντετοκούνμπο, ετοιμάζεται να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στο Μαϊάμι μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, δήλωσε σήμερα (3/10) στους δημοσιογράφους ότι ο Giannis αναμενόταν να ταξιδέψει από την Ελλάδα το βράδυ της ίδιας μέρας και να δώσει το «παρών» στην προετοιμασία το Σάββατο, ενόψει του πρώτου φιλικού της preseason τη Δευτέρα, απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 30χρονος, δύο φορές MVP και εννέα φορές All-Star, προέρχεται από την τρίτη διαδοχική σεζόν του με μέσο όρο πάνω από 30 πόντους ανά αγώνα, συνδυάζοντας 11,9 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ και 1,2 τάπες. Σε σύνολο 859 αγώνων καριέρας (794 ως βασικός), μετράει 23,9 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά ματς.

Οι Μπακς μπαίνουν στη σεζόν 2025-26 με ένα ελαφρώς ανανεωμένο ρόστερ, μετά την αποδέσμευση του Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος υπέστη ρήξη Αχίλλειου τένοντα στα περσινά playoffs. Η ομάδα ενίσχυσε τη φροντ λάιν με την απόκτηση του σέντερ Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος την περασμένη χρονιά είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 2 κοψίματα ανά παιχνίδι, δίνοντας στον Αντετοκούνμπο έναν ακόμη έμπειρο παίκτη στη ρακέτα.

