06.10.2025 11:35

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Είναι ανεπίτρεπτο να βλέπεις αυτή την ιστορία σαν πλυντήριο για να ξεπλύνεις αυτό που έκανες» (Video)

06.10.2025 11:35
mikroutsikos-roytsi-new

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγα μόλις 24ωρα μετά την κράτησή του για τις ζημιές που προκάλεσε σε ΙΧ στη Φιλοθέη.

Σε δηλώσεις του στις κάμερες, ο ηθοποιός υποστήριξε, μάλιστα, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε κατόπιν σχετικής επιθυμίας του απεργού πείνας.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο» είπε χαρακτηριστικά, κάτι που, ωστόσο, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι διέψευσε, ερωτηθείσα σχετικά.

Συγκεκριμένα, η Μιρέλα Ρούτσι, καλεσμένη στην εκπομπή Σίσσυς Χρηστίδου, ρωτήθηκε αν καλούν επώνυμους εκεί που βρίσκεται ο σύζυγός της προκειμένου να πάρει μεγαλύτερη προβολή το θέμα, φέρνοντας το παράδειγμα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή.

«Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει» είπε αρχικά.

Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν υπάρχει πιθανότητα να τον είχε καλέσει ο σύζυγός της με εκείνη να απαντά: «Δε νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Ξέσπασε ο Μικρούτσικος για τον Μπισμπίκη

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να ξεσπά, υποστηρίζοντας ότι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία υπήρχε πρόθεση να «ξεπλύνει αυτό το άνομο ή αυτό το ολισθηρό που έκανε».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Φαίη Σκορδά η οποία επισήμανε ότι οι δηλώσεις του ηθοποιού «βρώμισαν τα πράγματα».

«Είδαμε τον Βασίλη Μπισμπίκη δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Σαν εικόνα, αναμενόμενη. Δηλαδή, αν το έβλεπες πριν δέκα μέρες, δεν θα σου έκανε εντύπωση, ακόμα ένας καλλιτέχνης εκεί… Το θέμα είναι, όμως, ότι μετά έγιναν κάποιες δηλώσεις που τα μπέρδεψαν και τα βρώμισαν τα πράγματα» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Ήταν και πριν βρώμικα τα πράγματα και οι δηλώσεις τα βρώμισαν περισσότεροΤο πρόβλημά μου αρχίζει από εκεί που μας κούνησε το δάχτυλο, που ήταν το πρώτο φάουλ. Το δεύτερο και το μεγαλύτερο είναι να βλέπεις την ιστορία και την ευαισθησία όλου του κόσμου –που σε κατηγορεί γι’ αυτό- γύρω από τον Ρούτσι σαν πλυντήριο να ξεπλύνεις αυτό το άνομο ή αυτό το ολισθηρό που έκανες, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι πλυντήριο, πάω να ξεπλύνω» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος από την πλευρά του.

«Είναι ένα ιερό θέμα, που αφορά τον θάνατο ενός παιδιού και τον πατέρα του, αλλά προφανώς και όλα τα θύματα των Τεμπών, και αυτό το θέμα βρωμίζεται» είπε, τέλος, η παρουσιάστρια.

