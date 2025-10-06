search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:28
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 23:49

ΑΕΛ: Ο Στέλιος Μαλεζάς αντικαταστάτης του Γιώργου Πετράκη στην τεχνική ηγεσία των Θεσσαλών

06.10.2025 23:49
malezas ael

Σε συμφωνία με τον Στέλιο Μαλεζά για να αναλάβει άμεσα τα ηνία της ΑΕΛ φέρεται να έφτασε η διοίκηση της θεσσαλικής ΠΑΕ. Μετά το «διαζύγιο» με τον Γιώργο Πετράκη οι άνθρωποι του συλλόγου ξεκίνησαν αμέσως τις επαφές με τους υποψήφιους διαδόχους του νεαρού προπονητή και μέσα σε ένα 24ωρο κατέληξαν στον πρώην τεχνικό της Athens Kallithea.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Στέλιος Μαλεζάς θα είναι από την Τρίτη (7/10) ο νέος προπονητής της ΑΕΛ. Ο 40χρονος είναι έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του και στο ραντεβού που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, επήλθε συμφωνία σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επαφή έγινε και με τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απομακρύνθηκε χθες από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο, οι διοικούντες την ΑΕΛ αποφάσισαν να δώσουν τα «κλειδιά» των αποδυτηρίων στον Στέλιο Μαλεζά.

Διαβάστε επίσης:

Όταν το ποδόσφαιρο διαλέγει πλευρά: Από τον Γκουαρδιόλα και τον Καντονά έως την Αθλέτικ Μπιλμπάο – «Σταματήστε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη»

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα, ΦΤΑΝΕΙ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypoklopes_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάρτι υποκλοπών στη χώρα – Συγκλονιστική η έκθεση της ΑΔΑΕ, καταγράφει αύξηση των επισυνδέσεων, πολλές χωρίς αιτιολόγηση

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Μέση αύξηση 10% στις τιμές πώλησης και 7,2% στα ενοίκια – Οι περιοχές που ξεχωρίζουν

maestro new
MEDIA

«Maestro»: Στους Παξούς ξανά για γυρίσματα- Ετοιμάζεται για προβολή ο νέος κύκλος επεισοδίων

trump 661- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απίστευτα πράγματα, ο Τραμπ σκέφτεται να επικαλεστεί τον νόμο του 1807 περί εξέγερσης

stamatis-kraounakis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Κραουνάκης: «Όσοι λένε άσχημα πράγματα για τη νέα γενιά, είναι αγράμματοι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:25
ypoklopes_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάρτι υποκλοπών στη χώρα – Συγκλονιστική η έκθεση της ΑΔΑΕ, καταγράφει αύξηση των επισυνδέσεων, πολλές χωρίς αιτιολόγηση

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Μέση αύξηση 10% στις τιμές πώλησης και 7,2% στα ενοίκια – Οι περιοχές που ξεχωρίζουν

maestro new
MEDIA

«Maestro»: Στους Παξούς ξανά για γυρίσματα- Ετοιμάζεται για προβολή ο νέος κύκλος επεισοδίων

1 / 3