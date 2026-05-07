ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:12
Συναυλία Metallica: Έφτασε στην Αθήνα ο Τζέιμς Χέτφιλντ – «Είμαι έτοιμος να ροκάρω» (Video)

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Τζέιμς Χέτφιλντ, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης συναυλίας στο ΟΑΚΑ, στις 9 Μαΐου.

Ο frontman των Metallica εθεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, χέρι χέρι με την αρραβωνιαστικιά του, Αντριάνα Γκλίλετ, στην οποία έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια κατάδυσής τους με καρχαρίες. 

«Είμαι κουρασμένος, υγιής και έτοιμος να ροκάρω» δήλωσε στις κάμερες ο αρχηγός των Metallica ο οποίος μετά το μεσημέρι θα βρεθεί στη σκηνή του ΟΑΚΑ για πρόβα, ενώ αύριο θα γίνει και το sound check, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη συναυλία του Σαββάτου, ένα μουσικό γεγονός όπου το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να αφήσει ιστορία...

Το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της «M72 World Tour» των Metallica για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, που θα περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις. Το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι Gojira και οι Knocked Loose.

