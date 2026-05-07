ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:10
07.05.2026 12:45

Ορθούλα Παπαδάκου: Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011 – Τα πρώτα 4 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα (Video)

Για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της όταν διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας μίλησε η Ορθούλα Παπαδάκου, επισημαίνοντας ότι τα τέσσερα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για την ίδια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η πρώην καλαθοσφαιρίστρια αποκάλυψε ότι η διάγνωση έγινε το 2011, έπειτα από μία σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η μητέρα της και παρόλο που αρχικά δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστεί, τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής της έχει καταφέρει να μην χρειάζεται αγωγή.

«Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία εφτά με οχτώ χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά. Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας», είπε, ενώ αποκάλυψε ότι πριν από λίγο καιρό χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια επέμβαση λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζε με το γόνατό της.

«Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη εφτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω» δήλωσε.

Όσο για τον χρόνο που περνά, η Ορθούλα Παπαδάκου τονίζει ότι αυτό δεν της φοβίζει καθόλου, καθώς -όπως είπε- αισθάνεται πολύ πιο νέα απ’ όσο είναι.

«Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να έγινα 56, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 χρονών» ανέφερε.

