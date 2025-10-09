Σκωτία – Ελλάδα 0-0: LIVE το «ματς-κλειδί» για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη Γλασκώβη και το Χάμπτεν Παρκ για μια κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Σκωτία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Από το αποψινό παιχνίδι διακυβεύεται η πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

45′ Αρχίζει το 2ο ημίχρονο

Ημίχρονο 0-0

1′ Έναρξη του αγώνα

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκαν, Σούταρ, Χάνλεϊ, Χίκεϊ, Ρόμπερτσον, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Ντόακ, Κρίστι, Άνταμς.

