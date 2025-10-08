«Πολύ κοντά» η συμφωνία για τη Γάζα, ίσως στις επόμενες 48 ώρες – Πιθανό ταξίδι Τραμπ στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς δέχεται μερικό αφοπλισμό λένε οι ΝΥΤ

Μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, αναφέρουν πολλές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN.

Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι μια συμφωνία ήταν «πολύ κοντά», με τη μία να λέει ότι μια ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει εντός των επόμενων 24 ωρών. Μια τρίτη πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, λέγοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψήφιση εάν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση αιτήσεων ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των απελευθερώσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει με τις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

AP

Πιθανό ταξίδι του Τραμπ στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε «ενδεχομένως» να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή εάν επιτευχθεί συμφωνία για τη σύγκρουση στη Γάζα.

«Ο πρόεδρος θα πρέπει να λάβει αυτήν την απόφαση, αλλά αναμένω ότι θα ενδιαφερόταν να το κάνει, αν το χρονοδιάγραμμα μπορούσε να λειτουργήσει. Όπως είπα, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος σήμερα, τα γεγονότα κινούνται προς μια καλή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει ακόμη κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

«Έχουμε βρεθεί εδώ και στο παρελθόν και έχουμε απογοητευτεί, οπότε εμείς… αλλά ξέρω ότι χρειάζεται πολλή και σκληρή δουλειά σε αυτό, και οι εξελίξεις συμβαίνουν ώρα με την ώρα».

Ο Τραμπ είπε στον Λευκό Οίκο ότι μια συμφωνία είναι «πολύ κοντά» και ότι μπορεί να αναχωρήσει το Σάββατο για την περιοχή. Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αφού μίλησε στην ομάδα του για τις συνομιλίες που γίνονται στην Αίγυπτο.

«Όπως ξέρετε, η τελευταία μας διαπραγμάτευση αφορά τη Χαμάς και φαίνεται ότι πάει καλά. Θα σας ενημερώνουμε αλλά, εάν όλα πάνε όπως προβλέπεται, θα αναχωρήσουμε πιθανότατα την Κυριακή, ίσως το Σάββατο» είπε, αφού ανέφερε προηγουμένως ότι μίλησε τηλεφωνικά με τη αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή.

«Η “ειρήνη στη Μέση Ανατολή” είναι μια ωραία έκφραση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχουν και Αμερικανοί απεσταλμένοι, είπε ότι «κάνουν πολύ καλή δουλειά».

«Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές και, δυστυχώς, και η άλλη πλευρά διαθέτει επίσης εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος», κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έκανε νωρίτερα λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις» αναφέροντας ότι προσκάλεσε τον Τραμπ, στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, να παραβρεθεί στην υπογραφή της.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, (ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ), ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου οι συζητήσεις ξανάρχισαν απόψε το βράδυ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος σήμερα» προς μια συμφωνία στη σύγκρουση στη Γάζα και είναι «αισιόδοξος», αν και προειδοποίησε ότι «απομένει ακόμη να γίνει κάποια δουλειά».

«Λαμβάνουμε πολύ θετικές αναφορές, από πριν από μία ώρα, υποθέτω ότι έχει ήδη νυχτώσει εκεί, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά ήταν καλές, θετικές αναφορές», είπε καθώς έφευγε από το γεύμα των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, όπου είχε ενημερώσει τη διάσκεψη για τις συνομιλίες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία, ελπίζω ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν, όλοι οι όμηροι, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Όλα όμως ξεκινούν με την επιστροφή όλων των ομήρων στην πατρίδα τους. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχει ακόμα λίγη δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι συνομιλίες προχωρούν τόσο γρήγορα που ακυρώνει τα σχέδιά του να ταξιδέψει στη Γαλλία για συνάντηση με άλλους υπουργούς Εξωτερικών, ώστε να είναι διαθέσιμος να μεταβεί στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι, βάσει της προτεινόμενης συμφωνίας, οι όμηροι θα απελευθερωθούν «σχεδόν αμέσως», προσθέτοντας, «θα θέλαμε να τους δούμε να απελευθερώνονται, ξέρετε, εντός 72 ωρών, όπως ορίζει το περίγραμμα της συμφωνίας».

Ερωτηθείς εάν τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν στο ίδιο χρονοδιάγραμμα με την απελευθέρωση των ομήρων, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτές οι λεπτομέρειες βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Προέβλεψε ότι όλοι οι περιφερειακοί εταίροι θα έχουν εκπροσώπους στο προτεινόμενο συμβούλιο ειρήνης. «Θα έπρεπε να είναι, για να πετύχει».

Την ίδια ώρα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) έφτασαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το PFLP είναι μία από τις δύο παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, εκτός από τη Χαμάς, που συμμετέχουν στις συνομιλίες. Η άλλη είναι η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Μια ομάδα του PFLP με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα σύντροφο Τζαμίλ Μεζέρ αποβιβάστηκε σήμερα στην παράκτια πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ «για να ενταχθεί στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας.

«Η αντιπροσωπεία του PFLP τόνισε τη σημασία και την αναγκαιότητα της συνεργασίας με τους αδελφούς που μεσολαβούν, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος του οριστικού τερματισμού του πολέμου, της άρσης της πολιορκίας και του τερματισμού των δεινών του λαού μας», ανέφερε η δήλωση.

ΝΥΤ: Δέχεται μερικό αφοπλισμό η Χαμάς

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πιθανότητες να επιτευχθεί κατάπαυση πυρός στη Γάζα και πως ο ίδιος θα μπορούσε να πάει στη Μέση Ανατολή έως το τέλος της εβδομάδας. Η δήλωση αυτή συμφωνεί με ανάλογες πληροφορίες από ισραηλινές πηγές.

«Η Χαμάς μπορεί να είναι πρόθυμη να παραδώσει κάποια όπλα, αλλά όχι εντελώς», δήλωσε στους Times ο συνταξιούχος ισραηλινός αξιωματικός πληροφοριών Άντι Ροτέμ, ο οποίος υπηρέτησε επίσης στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. «Τα όπλα αποτελούν βασικό μέρος του DNA της Χαμάς».

Άραβες μεσολαβητές που διαπραγματεύονται τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρουν οι New York Times, πιστεύουν ότι μπορούν να πείσουν τη Χαμάς να αφοπλιστεί μερικώς, ένα βήμα που εδώ και καιρό αποτελεί κόκκινη γραμμή για την μαχητική ομάδα. Πρόκειται για δύο αξιωματούχους και ένα άτομο κοντά στους διαπραγματευτές, που μίλησαν όλοι υπό τον όρο της ανωνυμίας. Είπαν ότι η Χαμάς θα μπορούσε να συμφωνήσει να παραδώσει μέρος των όπλων της, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εγγυηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις μάχες.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους

Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βρει και να επιστρέψει όλους τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές, γεγονός που μπορεί να περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγές αναφέρουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ξέρει ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην γνωρίζει την τοποθεσία ή να μην είναι σε θέση να ανακτήσει τα λείψανα ορισμένων από τους 28 εναπομείναντες νεκρούς ομήρους. Σύμφωνα με μια πηγή, ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ επτά και εννέα, ενώ μια άλλη πηγή τον τοποθετεί μεταξύ 10 και 15.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται σε ισραηλινές αναφορές πληροφοριών, καθώς και σε μηνύματα από τη Χαμάς και τους μεσολαβητές σε επαναλαμβανόμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Υπάρχουν 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, με σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση που βρίσκονται δύο από αυτούς.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, το Ισραήλ απαίτησε την επιστροφή όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών – ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι τρεις ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργικό του συμβούλιο γνωρίζουν εδώ και μήνες ότι η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένοι από τους νεκρούς ομήρους και ως εκ τούτου ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν επίσης το ζήτημα εδώ και αρκετό καιρό, καθώς οι διαπραγματευτές της κυβέρνησης Μπάιντεν πιστεύουν ότι ορισμένοι όμηροι κρατούνταν από παρατάξεις στη Γάζα, επί των οποίων η Χαμάς δεν ασκεί πλήρη έλεγχο.

Η Μπάρμπαρα Λιφ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τις Υποθέσεις Μέσης Ανατολής υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο CNN: «Από την αρχή ήταν η κατάσταση ότι (η Χαμάς) δεν είχε τον έλεγχο όλων των ομήρων». Η Λιφ είπε ότι η ανάκτηση των λειψάνων ορισμένων από τους νεκρούς ομήρους θα μπορούσε να είναι δύσκολη. «Είναι πολύ πιο πιθανό να μπορέσουν να ανακτήσουν όλους τους ζωντανούς ομήρους», είπε.

Δεν είναι σαφές πώς αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρέχοντα γύρο κρίσιμων συνομιλιών στην Αίγυπτο. Μια ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι η επίσημη θέση του Ισραήλ είναι ότι η Χαμάς είναι υπεύθυνη για όλους τους νεκρούς ομήρους και η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένει ότι όλοι θα επιστραφούν. Η πηγή ανέφερε ότι η Χαμάς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά της να επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους για να επιτύχει την εφαρμογή οποιωνδήποτε συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός και να επιμείνει ότι δεν θα επιστρέψει όλους τους εναπομείναντες ομήρους μέχρι το Ισραήλ να συμφωνήσει σε πλήρη στρατιωτική αποχώρηση από τη Γάζα.

Μια άλλη ισραηλινή πηγή εξέφρασε ανησυχία ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την αβεβαιότητα ως πρόσχημα για να εκτροχιάσει τις συνομιλίες. Οι επικριτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένων ηγετών της αντιπολίτευσης και οικογενειών ομήρων, τον έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει ότι υπονομεύει σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι επιβάλλει νέους όρους για πολιτικούς λόγους, ιδίως όταν οι συμφωνίες φαίνονται κοντά.

Ωστόσο, άλλες πηγές αναφέρουν ότι δεδομένης της έντονης αμερικανικής και περιφερειακής πίεσης για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, ο Νετανιάχου είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει το ζήτημα ως μοχλό πίεσης για τις τελικές λεπτομέρειες μιας συμφωνίας, αντί να τορπιλίσει ολόκληρο το πλαίσιο της πρότασης των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

