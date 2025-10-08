search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 02:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 21:15

Η Χαμάς απαιτεί «γραπτές εγγυήσεις» για τη δέσμευση του Ισραήλ στην κατάπαυση του πυρός

08.10.2025 21:15
gaza-vomvardismos

H Χαμάς απαίτησε «γραπτές, όχι προφορικές, εγγυήσεις» για τη δέσμευση του Ισραήλ στην προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Τετάρτης.

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της οργάνωσης Χαμάς και των μεσολαβητών για τη συμφωνία ομήρων «χαρακτηρίστηκε από θετικότητα», σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε το καταριανό δίκτυο ειδήσεων Al Jazeera την Τρίτη.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ανταλλάχθηκαν λίστες κρατουμένων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων έμμεσων συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν σε τρία κύρια θέματα

Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, επικεντρώνονται σε τρία κύρια σημεία: τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Ταχέρ αλ-Νούνου, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία «παρουσίασε την απαραίτητη θετικότητα και υπευθυνότητα» για την προώθηση των προσπαθειών προς μια συμφωνία. Οι μεσολαβητές, είπε, «καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την άρση τυχόν εμποδίων» και ότι «ένα πνεύμα αισιοδοξίας επικρατεί μεταξύ όλων των μερών».

Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου το πρωί της Τετάρτης για να συμμετάσχουν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Αντιδρά η ρωσική ελίτ στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων «σοβιετικού τύπου» – Εθνικοποιήσεις στη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου από τη δεκαετία του 1990

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα - Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:29
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

1 / 3