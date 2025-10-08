Η Χαμάς απαιτεί «γραπτές εγγυήσεις» για τη δέσμευση του Ισραήλ στην κατάπαυση του πυρός

H Χαμάς απαίτησε «γραπτές, όχι προφορικές, εγγυήσεις» για τη δέσμευση του Ισραήλ στην προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Τετάρτης.

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της οργάνωσης Χαμάς και των μεσολαβητών για τη συμφωνία ομήρων «χαρακτηρίστηκε από θετικότητα», σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε το καταριανό δίκτυο ειδήσεων Al Jazeera την Τρίτη.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ανταλλάχθηκαν λίστες κρατουμένων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων έμμεσων συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν σε τρία κύρια θέματα

Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, επικεντρώνονται σε τρία κύρια σημεία: τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Ταχέρ αλ-Νούνου, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία «παρουσίασε την απαραίτητη θετικότητα και υπευθυνότητα» για την προώθηση των προσπαθειών προς μια συμφωνία. Οι μεσολαβητές, είπε, «καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την άρση τυχόν εμποδίων» και ότι «ένα πνεύμα αισιοδοξίας επικρατεί μεταξύ όλων των μερών».

Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου το πρωί της Τετάρτης για να συμμετάσχουν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

