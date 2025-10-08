Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει υπέρ της ανατροπής οποιουδήποτε μελλοντικού πρωθυπουργού διορίσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εκτός εάν προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

«Κάθε νέα κυβέρνηση είναι ένα μέσο για να παρακάμψει τη βούληση του λαού», δήλωσε η Λεπέν την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου.

Τα σχόλια της Λεπέν έρχονται καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αγωνίζεται να βρει μια διέξοδο από την πολιτική κρίση που προκλήθηκε από την παραίτησή του τη Δευτέρα. Αφού αποδέχτηκε την παραίτηση του Λεκόρνί, ο Μακρόν του ανέθεσε να βρει μια πορεία προς τα εμπρός μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Το κόμμα της Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός, και άλλες πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στην Εθνοσυνέλευση, την κάτω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου, θέλουν ο Μακρόν να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.

Η Λεπέν κατηγόρησε άλλα κόμματα ότι «φοβούνται θανάσιμα» την επιστροφή τους στις κάλπες, φοβούμενα ότι το στρατόπεδό τους θα μπορούσε να χάσει έδρες και ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα μπορούσε να βγει ενισχυμένος από τη διαδικασία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Εθνικός Συναγερμός παραμένει το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της Γαλλίας, αλλά το σύστημα επαναληπτικών εκλογών δύο γύρων της χώρας καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη για το πώς οι δημοσκοπήσεις μεταφράζονται σε νίκες στην κάλπη.

Από την Τρίτη κυκλοφορούν φήμες ότι ο Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού ενός αριστερού πρωθυπουργού για να ξεφύγει από το αδιέξοδο. Το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα θεωρείται ο ισχυρότερος υποψήφιος για να ηγηθεί αυτής της κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον σιωπηρή υποστήριξη τόσο από τα άλλα κόμματα της αριστεράς όσο και από τους κεντρώους που τάσσονται υπέρ του Μακρόν.

Οι Σοσιαλιστές έχουν θέσει ως όρο της συμμετοχής τους, την αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης των συντάξεων του 2023, η οποία αύξησε την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους στα 64 έτη. Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται σταδιακά και η παύση θα πάγωνε την ελάχιστη ηλικία στα 63 έτη.

Φαίνεται να αυξάνεται η ορμή για να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο ο αντιδημοφιλής νόμος, με την Ελίζαμπεθ Μπορν – την πρωθυπουργό υπό την οποία ο Μακρόν προχώρησε την μεταρρύθμιση – να λέει τώρα ότι είναι υπέρ της αναστολής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Λεπέν προέβλεψε με σιγουριά ότι η αναστολή θα γίνει, χαρακτηρίζοντάς την ως τον μόνο τρόπο για να αποφύγει το προεδρικό στρατόπεδο τη διάλυση του κοινοβουλίου. Είπε ότι θα υποστήριζε το πάγωμα της νομοθεσίας, αλλά ελπίζει να προτείνει μια εναλλακτική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος εάν ποτέ ανέλθει στην εξουσία.

