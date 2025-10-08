search
ΚΟΣΜΟΣ

08.10.2025 18:15

Μαχαίρωμα δημάρχου στη Γερμανία: Την θετή της κόρη «έδειξε» ως υπεύθυνη η 57χρονη –  Δυο μαχαίρια με αίμα εντοπίστηκαν στο σπίτι

08.10.2025 18:15
germania epithesi maxairi – new

Νέα διάσταση στην επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η δήμαρχος της Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, έδωσε η ίδια η 57χρονη κατονομάζοντας την θετή της κόρη ως υπεύθυνη για το μαχαίρωμά της, ενώ οι αρχές από τις πρώτες ώρες έβαλαν στο κάδρο των υπόπτων τα δύο υιοθετημένα παιδιά της δημάρχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, οι Aρχές εντόπισαν δύο μαχαίρια –ένα κουζινομάχαιρο και ένα ακόμη– μέσα στο δωμάτιο του 15χρονου θετού γιου της. Ένα από αυτά βρέθηκε μέσα στο σακίδιό του, φέροντας ίχνη αίματος, ενώ μαζί του υπήρχαν και ρούχα λερωμένα με αίμα, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην 17χρονη θετή κόρη της.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά. Και τα δύο οδηγήθηκαν στην αστυνομία για ανάκριση. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, Γενς Ράουτενμπεργκ, η ίδια η Στάλτσερ, από το νοσοκομείο, κατονόμασε τη 17χρονη κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση. Τόπος του εγκλήματος φέρεται να ήταν το υπόγειο του σπιτιού.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχέση μητέρας και κόρης ήταν τεταμένη και στο παρελθόν. Το περασμένο καλοκαίρι, είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Εντάσεις φαίνεται πως υπήρχαν και με τον 15χρονο γιο.

Την Τετάρτη, μία ημέρα μετά την επίθεση, οι αστυνομικές αρχές συνέχισαν τις έρευνες στο σπίτι της δημάρχου στην περιοχή Χέρντεκε-Χέρρεντις. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως επικίνδυνη σωματική βλάβη, επομένως δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Τα δύο ανήλικα παιδιά αναμένεται να αφεθούν ελεύθερα και να τεθούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ανηλίκων.


Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης είχαν επιχειρηθεί προσπάθειες καθαρισμού του χώρου, ωστόσο, τα σημάδια αίματος εντοπίστηκαν εκ νέου με επιστημονικές μεθόδους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Στάλτσερ ενδέχεται να βρισκόταν βαριά τραυματισμένη σε μια πολυθρόνα, ενώ παράλληλα επιχειρούνταν να σβηστούν τα ίχνη της επίθεσης.


13 μαχαιριές δέχθηκε η 57χρονη – Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Στάλτσερ δέχθηκε συνολικά 13 μαχαιριές, κυρίως στο άνω μέρος του σώματος, και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουν πλήρως τον κίνδυνο για τη ζωή της, καθώς είχαν τραυματιστεί ζωτικά όργανα, μεταξύ αυτών και ο πνεύμονας.

Η επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Ούρσουλα Σένμπεργκ, δήλωσε ότι η Στάλτσερ δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο και αναρρώνει σταδιακά.

