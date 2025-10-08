Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε – H αστυνομία υποπτεύεται την 17χρονη κόρη της

Οσο περνάνε οι ώρες όλο και μεγαλύτερο σοκ προκαλεί στη γερμανική κοινή γνώμη η επίθεση με μαχαίρι εναντίον της δημάρχου του Χερντέκε, Ίρις Στάλτσερ.

Η Στάλτσερ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πολλαπλά τραύματα που υπέστη στο σπίτι της. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, που είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χερντέκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η Ίρις Στάλτσερ παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.

Η δήμαρχος εντοπίστηκε από τον γιο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αρχικά, ο γιος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την ιστορία.

Στον χώρο δεν βρέθηκαν ούτε ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο δράστης να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της Στάλτσερ, ηλικίας 15 και 17 ετών, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.

Αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά όλα τα πιθανά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές.

Οι υποψίες αρχικά στον γιό

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα WDR και τον ιστότοπο Focus Online, οι υποψίες αρχικά έπεσαν στον 15χρονο γιο, ο οποίος μεταφέρθηκε με χειροπέδες για να αποφευχθεί η απώλεια αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων όπως μεταφέρει η Bild, πριν από την κλήση έκτακτης βοήθειας ακούστηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της.

Αργότερα, οι έρευνες και οι ανακρίσεις κατέληξαν στην 17χρονη υιοθετημένη κόρη, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως ο κύριος δράστης της επίθεσης.

Παράλληλα, γίνεται αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν της οικογένειας, καθώς η 17χρονη κόρη φέρεται να είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με μαχαίρι σε σχολείο πριν από έναν χρόνο. Το στοιχείο αυτό, αν και δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, εξετάζεται ως πιθανό κομμάτι του παζλ της υπόθεσης.

Το Der Spiegel αποκάλυψε επίσης ότι ένα βίαιο περιστατικό είχε ήδη συμβεί στο σπίτι της Στάλζερ το περασμένο καλοκαίρι: η ίδια έφηβη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι, αν και χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η επίθεση καταγράφηκε ως περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας.

Πηγές της γερμανικής αστυνομίας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ομοσπονδιακές αρχές λόγω της ιδιότητας της Στάλτσερ ως εκλεγμένης τοπικής αξιωματούχου.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες στην κατοικία της δημάρχου, εξετάζοντας DNA, ψηφιακά ίχνη και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

