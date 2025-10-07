Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

Ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος νάρκωνε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν για σχεδόν μια δεκαετία, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ένας άνδρας που ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του για βιασμό γνώριζε ότι ήταν ναρκωμένη και ήρθε στο σπίτι τους σκόπιμα για να την κακοποιήσει.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν, 44 ετών, παντρεμένος πατέρας, επιδιώκει να ανατρέψει την καταδίκη του για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό ενώ αυτή ήταν αναίσθητη στο κρεβάτι της τον Ιούνιο του 2019. Ο Ντογκάν δικάζεται σε έφεση στη Νιμ, στη νότια Γαλλία.

Ο Πέλικο είπε ότι γνώρισε τον Ντογκάν, έναν άνεργο οικοδόμο, σε μια αίθουσα συνομιλίας που ονομαζόταν «εν αγνοία της» και του είπε ξεκάθαρα ότι νάρκωσε την τότε σύζυγό του και έψαχνε άντρες για να τη βιάσουν.

«Είχε αυτές τις πληροφορίες από την αρχή», είπε ο Πέλικο, προσθέτοντας ότι είπε στον Ντογκάν τηλεφωνικά: «Ψάχνω κάποιον να κακοποιήσει τη γυναίκα μου αφού την έχω βάλει για ύπνο χωρίς να το γνωρίζει». Ο Πέλικο είπε ότι είχε παραδεχτεί ότι ναρκώθηκε η γυναίκα του, ότι τη βίασε ο ίδιος και ότι προσκάλεσε άντρες να τη βιάσουν. «Όλοι το ήξεραν, όλοι ήρθαν με την ίδια πρόθεση», είπε. «Πάντα έλεγα ότι ήταν ναρκωμένη».

Ο 73χρονος Πελικό πρώην ηλεκτρολόγος και κτηματομεσίτης, είναι ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς παραβάτες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών επειδή έριξε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά στο φαγητό της τότε συζύγου του και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό τους στο χωριό Μαζάν της Προβηγκίας μεταξύ 2011 και 2020.

Για την ακρόαση της Τρίτης μεταφέρθηκε από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στη νότια Γαλλία, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, στο εφετείο της Νιμ για να καταθέσει ως μάρτυρας σε ασφαλές θεωρείο μαρτύρων, πλαισιωμένος από τέσσερις αστυνομικούς.

Η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε διεθνής φεμινιστική ηρωίδα αφότου παραιτήθηκε του δικαιώματός της στην ανωνυμία στη δίκη πέρυσι, καθόταν ήρεμα στο δικαστήριο με τον μικρότερο γιο της, Φλοριάν.

Ο Ντογκάν, 44 ετών, ήταν ένας από τους 51 άνδρες που καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό. Είναι ο μόνος άνδρας που αμφισβητεί την καταδίκη του, λέγοντας στην έφεση: «Ποτέ δεν είχα πρόθεση να βιάσω αυτή την κυρία».

Ο Ντομινίκ Πελικό είπε στο δικαστήριο ότι είχε δώσει στον Ντογκάν συγκεκριμένες οδηγίες επειδή η Ζιζέλ Πελικό ήταν ναρκωμένη και δεν έπρεπε να την ξυπνήσει. «Είπα ακριβώς στο τηλέφωνο ότι δεν έπρεπε να υπάρχει καπνός, ούτε άρωμα, έπρεπε να πλύνει τα χέρια του, όχι βία, θα βιντεοσκοπούνταν. Όλα αυτά δεν του άφηναν καμία αμφιβολία για την κατάστασή της. Έπρεπε να γδυθεί στην είσοδο της κουζίνας στο αίθριο, επειδή αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, δεν ήθελα να μείνει», είπε.

Είπε ότι ο Ντογκάν, ο οποίος είχε οδηγήσει περίπου μία ώρα από ένα άλλο χωριό αφού είχε πει στη γυναίκα του ότι θα έβγαινε έξω, έφτασε γύρω στα μεσάνυχτα. Ο Πέλικο είπε ότι στην αρχή χάθηκε και βγήκε με τα πόδια για να τον οδηγήσει στο σπίτι.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ντογκάν αναστατώθηκε βλέποντας τη Ζιζέλ Πελικό να είναι αναίσθητη στο κρεβάτι της, ο Ντομινίκ Πελικό απάντησε: «Όχι, του ταίριαζε».

Είπε ότι υπήρχε μια κάμερα σε τρίποδο στο δωμάτιο, οπότε δεν θα υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο βιασμός θα βιντεοσκοπούνταν. Είπε ότι ο Ντογκάν έμεινε για περίπου δύο ώρες. Είπε ότι ο Ντογκάν ζήτησε ακόμη και τη βοήθειά του στους βιασμούς εκείνο το βράδυ. «Μου ζήτησε να σηκώσω το πόδι της γυναίκας μου και ήθελε να βάλει το κεφάλι της σε μια συγκεκριμένη θέση επειδή δεν μπορούσε να το κάνει», είπε ο Πέλικοτ.

Είπε ότι ο Ντογκάν «απόλαυσε» την κατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του Ντογκάν ότι ο Πέλικο του είπε ότι ήταν παιχνίδι, απάντησε: «Όχι, δεν το είπα ποτέ αυτό».

Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή»: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για τη συμφωνία και αξιώνει την αποφυλάκιση πρώην στελέχους της Φατάχ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Αντίστροφη μέτρηση για Μακρόν, πίεση και σενάρια για πρόωρες κάλπες – «Οι ανίκανοι», το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία