Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει την Δευτέρα στα δικαστήρια για την υπόθεση των κατά συρροή βιασμών που υπέστη με αυτουργό τον σύζυγό της.

Ενας από τους άνδρες που καταδικάστηκαν, ο Χουσαμεττίν Ντογάν, 44 ετών, έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής του, έφεση η οποία εκδικάζεται αύριο.

Ο Ντογάν καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση στη δίκη των 51 βιαστών, με την Πελικό να αποφασίζει να παραστεί στη δίκη.

Ο δικηγόρος της, Αντουάν Καμί, δήλωσε ότι θα προτιμούσε να μην υποστεί ξανά αυτή την ταλαιπωρία, αλλά έχει αποφασίσει να πάει στο Νιμ και να δει το πώς θα εξελιχθεί η δίκη, η οποία δεν θα κρατήσει πάνω από 4 ημέρες σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

«Θα είναι εκεί για να εξηγήσει ότι ο βιασμός είναι βιασμός — δεν υπάρχει “μικρός βιασμός”», είπε ο Καμί στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην πρώτη δίκη πέρυσι, το δικαστήριο άκουσε ότι ο Ντογάν ήρθε σε επαφή με τον τότε σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, μέσω ίντερνετ και οδήγησε στο σπίτι του ζευγαριού την ίδια νύχτα, τον Ιούνιο του 2019, λέγοντας στη σύζυγό του ότι “θα βγει έξω”. Καταδικάστηκε για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Ο Ντογάν είχε δηλώσει στην πρώτη δίκη ότι πίστευε πως “ήταν απλώς ένα παιχνίδι”. «Δεν είμαι βιαστής, είναι πολύ βαρύ για μένα αυτό», είπε.

Ο Ντομινίκ Πελικό, ένας από τους πιο στυγνούς σεξουαλικούς εγκληματίες στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για το ότι νάρκωνε τη σύζυγό του και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν στο σπίτι τους για σχεδόν μια δεκαετία γάμου.

Ο Ντομινίκ Πελικό, που εκτίει την ποινή του σε απομόνωση, θα καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη του εφετείου.

