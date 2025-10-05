Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

Πηγές της Χαμάς ανέφεραν στο δίκτυο Al Arabiya ότι έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, αλλά θέτει όρους για τη διαδικασία.

«Συμφωνήσαμε να παραδώσουμε τα όπλα σε παλαιστινιακό και αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία. Λάβαμε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ για μόνιμη αποχώρηση του Ισραήλ» αναφέρουν οι πηγές στο δίκτυο.

Λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον ανέφερε πως οι συζητήσεις πάνε «πολύ καλά» για να μπει ένα τέλος στο αιματοκύλισμα στη Γάζα ωστόσο προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν κλείσει θετικά η υπόθεση εξαιτίας της Χαμάς, οι συνέπειες θα είναι «ολέθριες».

Οι συζητήσεις για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων ξεκινούν αύριο στην Αίγυπτο, ωστόο αναμένεται να κρατήσουν μερικές ημέρες.

«Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες. Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», σχολίασε ο Τραμπ.

