Γεωργία: Κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στη χώρα του ο πρωθυπουργός – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Ο Ιρακλί Κομπαχίτζε ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι η ΕΕ παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γεωργίας, και κάλεσε τον πρέσβη της Ένωσης να καταδικάσει τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης μετά τις τοπικές εκλογές.

Ο Γεωργιάνος πρωθυπουργός κατηγόρησε τους διαδηλωτές στην Τιφλίδα ότι προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση, καθώς το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε το Σάββατο νίκη στις εθνικές εκλογές.

Το κόμμα του Γεωργιανού Ονείρου έλαβε πάνω από 1,1 εκατομμύριο ψήφους, περίπου το 81,6% των ψήφων, στις εκλογές του Σαββάτου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, τις οποίες μποϊκοτάρισαν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αντιπολίτευση αργότερα οργάνωσε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Τιφλίδα κατά της ψηφοφορίας, με τη συμμετοχή χιλιάδων και μια απόπειρα εισβολής στο Παλάτι Ορμπελιάνι, την προεδρική κατοικία. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και κανόνια νερού για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Πέντε από τους διοργανωτές της συγκέντρωσης συνελήφθησαν, ενώ έξι διαδηλωτές και 21 αστυνομικοί νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας 1TV.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Κομπαχίτζε δήλωσε ότι μεταξύ 5.000 και 7.000 ανθρώπων συμμετείχαν στη συγκέντρωση, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε ως στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

«Ανέλαβαν δράση, ξεκίνησαν την απόπειρα ανατροπής, απέτυχε και στη συνέχεια άρχισαν να αποστασιοποιούνται από αυτήν», ανέφερε ο Κομπαχίτζε, σύμφωνα με το πρακτορείο Interpressnews.

Είπε ότι «κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος» και ότι κάποιοι αποστασιοποιήθηκαν από την προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης μόνο μετά την αποτυχία της.

«Ωστόσο, φυσικά, κανείς δεν θα ξεφύγει από την ευθύνη. Αυτό περιλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Κατηγόρησε δε, τον πρέσβη της ΕΕ Πάβελ Χερτσίνσκι ότι φέρει «ειδική ευθύνη» για τις διαμαρτυρίες του Σαββάτου.

«Θα πρέπει να βγει, να αποστασιοποιηθεί και να καταδικάσει αυστηρά όλα όσα συμβαίνουν στους δρόμους της Τιφλίδας. Αυτή είναι η άμεση ευθύνη του στο πλαίσιο που είδαμε και ακούσαμε άμεσα δηλώσεις υποστήριξης για την απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης», είπε.

Οι διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης συνεχίζονται από τον περασμένο Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν το Γεωργιανό Όνειρο κήρυξε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες η αντιπολίτευση χαρακτήρισε νοθευμένες.

Η ΕΕ δεν σχολίασε άμεσα την κατηγορία του Κομπαχίτζε. Η διπλωματική της υπηρεσία είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι το μπλοκ «απορρίπτει και καταδικάζει σθεναρά την παραπληροφόρηση και τις αβάσιμες κατηγορίες των γεωργιανών αρχών σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στη Γεωργία» και καταγγέλλει τις «προσωπικές επιθέσεις» εναντίον του Χερτσίνσκι.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: «Οι ισχυρισμοί της Γκρέτα Τούνμπεργκ περί κακομεταχείρισης είναι θρασύτατα ψεύδη»

«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ… αρνητικός;»: Η έντονη συνομιλία ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου

Νετανιάχου: «Καμία κατάπαυση πυρός μέχρι να περάσει και ο τελευταίος όμηρος σε ισραηλινό έδαφος»