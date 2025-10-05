search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

05.10.2025 17:49

«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ… αρνητικός;»: Η έντονη συνομιλία ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου

Έντονη ήταν η τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, μετά τη μερική αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα από τη Χαμάς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη «καλή είδηση», ενώ ο Νετανιάχου υποστήριξε πως δεν υπάρχει τίποτα να πανηγυρίσουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου μόλις έλαβε την απάντηση της Χαμάς, την οποία θεώρησε θετική ένδειξη για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν ψυχρή. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει λόγος για εορτασμούς και ότι η απάντηση της Χαμάς δεν σημαίνει τίποτα» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της συνομιλίας.

Η απάντηση του Τραμπ ήταν έντονη: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός. Αυτή είναι νίκη, δέξου τη», φέρεται να είπε.

Στην επίσημη απάντησή της, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ζητώντας ωστόσο διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες. Ο Νετανιάχου, σε κλειστή σύσκεψη, χαρακτήρισε την απάντηση «απόρριψη» του σχεδίου Τραμπ και τόνισε την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Χαμάς απάντησε θετικά.

Αντίθετα, ο Τραμπ εξέλαβε τη στάση της Χαμάς ως «παράθυρο ευκαιρίας» και θεώρησε πως υπάρχει περιθώριο για συμφωνία. Όπως αποκάλυψε, είπε στον Νετανιάχου ότι αυτή είναι «η ευκαιρία του για νίκη» και πως «τελικά συμφώνησε». «Είναι εντάξει με αυτό. Πρέπει να είναι εντάξει. Δεν έχει άλλη επιλογή», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του.

Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα – και λίγες ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε σχετική εντολή.

Το Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσπάθησε να δείξει πλήρη ταύτιση με την Ουάσινγκτον, δημοσιοποιώντας βίντεο όπου ο Νετανιάχου επαινεί τον Τραμπ και υπογραμμίζει τα σημεία στα οποία συμφωνούν. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η τηλεφωνική συζήτηση της Παρασκευής ήταν ιδιαίτερα τεταμένη.

Παρά τις διαφωνίες, οι δύο πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε κοινή γραμμή. «Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη, και αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Η αμερικανική διοίκηση εργάζεται ήδη στενά με το Ισραήλ για να το επιτύχει», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

