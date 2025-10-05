search
05.10.2025 16:52

Τραμπ: «Η Χαμάς κινδυνεύει με ολοκληρωτική εξόντωση αν δεν παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

05.10.2025 16:52
tramp karfitsa f-35 – new

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές προς την Χαμάς, αναφέροντας πως κινδυνεύει με «πλήρη εξόντωση» αν επιμείνει να διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας στις δηλώσεις του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ (υποστήριξε ότι η Χαμάς έχει ουσιαστικά απορρίψει την αμερικανική πρόταση, αρνούμενη κάθε αφοπλισμό), είπε ότι η στάση της Χαμάς παραμένει ασαφής, επισημαίνοντας ότι μόνο η εξέλιξη των συνομιλιών θα δείξει αν το κίνημα είναι «πραγματικά έτοιμο για ειρήνη».

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία του και ότι αναμένει σύντομα μια σαφή εικόνα σχετικά με την εφαρμογή της εκεχειρίας. Επανέλαβε ότι «εργάζεται εντατικά» για να επιτευχθεί το σχέδιό του και ότι παραμένει «αισιόδοξος» για μια θετική έκβαση στο άμεσο μέλλον.

Αμερικανοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις της Δευτέρας αναμένονται δύσκολες, καθώς οι μάχες στη Γάζα συνεχίζονται.

