Σοκάρουν οι ακτιβιστές για όσα βίωσαν στο Ισραήλ: «Μας έλεγαν να πιούμε νερό από λεκάνη τουαλέτας και μας χτυπούσαν»

Αρκετά μέλη της αποστολής Global Sumud Flottilla επέστρεψαν τις περασμένες ώρες από το Ισραήλ στις χώρες του.

Από τους ακτιβιστές της Ιταλίας, 15 παραμένουν στο Ισραήλ αφού αρνήθηκαν να υπογράψουν την απόφαση απομάκρυνσης και περιμένουν τη δίκη τους.

Αυτοί που επέστρεψαν σπίτια τους, μιλώντας σε δημοσιογράφους περιέγραψαν απάνθρωπες συμπεριφορές των Ισραηλινών κατά την κράτησή τους.

Ενας από αυτούς, είπε ότι δεν τους έδιναν ούτε πόσιμο νερό να πιουν και τους προέτρεπαν να πάρουν νερό από τη… λεκάνη της τουαλέτας!

«Μας πέταξαν ό,τι είχαμε μαζί μας, έχω υποστεί διπλό έμφραγμα και δεν μπορούσα να πάρω φάρμακα», διηγήθηκε ο Μάζο Νοταργιάννι, πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης Arci του Μιλάνου. Ο ίδιος, όπως και πολλοί άλλοι, καταγγέλλουν ότι μόλις έφτασαν στην φυλακή αναγκάσθηκαν να γονατίσουν και να μείνουν επί ώρες πάνω στο τσιμέντο χωρίς να μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι και να κοιτάξουν τους δεσμοφύλακες.

«Μετά την επίσκεψη του Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ήρθε για να βγάλει σέλφι και να μας αποκαλέσει τρομοκράτες, η συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων έγινε ακόμη επιθετική», δήλωσε ο ρεπόρτερ Λορέντσο Ντ΄Αγκοστίνο.

Η κυβέρνηση Μελόνι δεν πλήρωσε τα εισιτήρια επιστροφής των Ιταλίων, το έκανε η Τουρκία

«Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, άρχισαν να μας χτυπάνε στο κεφάλι και στην πλάτη. Μας φέρθηκαν σαν να είμασταν ζώα», πρόσθεσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Σαβέριο Τομάζι, ο οποίος συμμετείχε στην Flottilla. «Μας άλλαξαν ακόμη και τα ονόματά μας και απαιτούσαν να απαντούμε με τα νέα, χλευαστικά ονόματα που μας έδωσαν εκείνοι», είπε ο Τομάζι.

Οι ακτιβιστές αμφισβητούν ότι οι συνθήκες φυλάκισης σεβάστηκαν τις αρχές του κράτους δικαίου.

«Όταν μου πέταξαν τα χάπια για την πίεση και διαμαρτυρήθηκα, μου απάντησαν ότι μπορούσα να πάω και να τα ψάξω μέσα στους σάκους με τα σκουπίδια», είπε στους δημοσιογράφους ένας ηλικιωμένος, μέλος της αποστολής.

Παράλληλα, οι 26 Ιταλοί κρατούμενοι που επέστρεψαν σήμερα, διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι τα πλοιάρια δεν μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως υποστήριξε το Ισραήλ. Ανακοίνωσαν ότι θα αποκαλύψουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησής τους όταν επιστρέψουν και οι υπόλοιποι 15 Ιταλοί ακτιβιστές, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στην φυλακή.

Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αρνήθηκε να καλύψει τα έξοδα των πτήσεων επιστροφής και το ακόμη πιο ντροπιαστικό για την κυβέρνηση είναι ότι ενώ οι ακτιβιστές μέσω Κωνσταντινούπολης θα έπαιρναν πτήση για το Μιλάνο, πήγαν να πληρώσουν, αλλά οι τουρκικές αερογραμμές τους απάντησαν ότι πρόκειται να καλύψουν εκείνες το κόστος των εισιτηρίων, προφανώς ως ένα δείγμα συμπαράστασης για την κίνησή τους να πάνε ως τη Γάζα.

