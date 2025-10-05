Εντολή Νετανιάχου να παγώσουν οι επιχειρήσεις στη Γάζα μετά τo μήνυμα Τραμπ

Να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» κάλεσε το Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τη δήλωση της Χαμάς πως είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε πως είναι έτοιμη για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου με «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να παγώσει την εκστρατεία για κατάκτηση της πόλης της Γάζας και να μειώσει στο ελάχιστο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρουν δημοσιεύματα ισραηλινών και αμερικανικών MME.

Πανηγυρισμοί στη Γάζα

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Χαμάς, στη Γάζα άρχισαν να ακούγονται κραυγές δοξασίας στον Αλλάχ από τις σκηνές του καταυλισμού αλ Μαουάσι, κοντά στην Χαν Γιουνίς, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το σώμα μου άρχισε να τρέμει και να ανατριχιάζει. Με κατέκλυσε ένα συναίσθημα “‘Αλλάχ, έφτασε επιτέλους η ανακούφιση. Επιτέλους, ο πόλεμος θα τελειώσει, η γενοκτονία θα τελειώσει και μπορούμε να κοιμηθούμε με ασφάλεια και χωρίς φόβο!‘» είπε η παλαιστίνια Σάμα Αλ-Χου, που ζει στον καταυλισμό.

«Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί και η καταστροφή θα τελειώσουν και η αιματοχυσία θα σταματήσει. Είμαστε εξαντλημένοι και αξίζουμε χαρά και ζωή», δήλωσε ο παλαιστίνιος Μοάμεν Τζάσερ, που γιόρτασε επίσης την είδηση.

Το μήνυμα Τραμπ

Με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», λέγοντας ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Η Χαμάς χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» τις δηλώσεις Τραμπ που κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, δηλώνοντας έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις, χωρίς να αναφερθεί ωστόσο στο κομβικό ζήτημα του αφοπλισμού της.

Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωνε πως το Ισραήλ προετοιμάζεται «για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», χωρίς να αναφέρει άλλες πτυχές του σχεδίου σε αυτό το στάδιο.

Μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν περίπου στις 04:00 πως η ισραηλινή πολιτική ηγεσία διέταξε τον ισραηλινό στρατό να παγώσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας. Το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς.

Τη Δευτέρα στο Κάιρο οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, αναμένεται να αρχίσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες». Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε επίσης, ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει «σφαγές» μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

