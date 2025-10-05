search
05.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

05.10.2025 14:01

Τυφώνας σε Ινδία και Νεπάλ: 60 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταιγίδες: οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τις τελευταίες 48 ώρες το Νεπάλ και τη βορειοανατολική Ινδία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους, ενώ πολλοί έχουν μείνει άστεγοι και οι ζημιές είναι σημαντικές.

Αυτά τα σφοδρά φαινόμενα είναι συνηθισμένα στη νότια Ασία κατά την περίοδο των μουσώνων, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, αλλά οι επιστήμονες αναφέρουν πως η κλιματική αλλαγή τα επιδεινώνει.

Στο Νεπάλ, οι βροχοπτώσεις, που άρχισαν την Παρασκευή, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 43 ανθρώπων, οι 37 από τους οποίους στην ανατολική περιφέρεια του Ιλάμ, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τον Σάντι Μαχάτ.

Άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίσθηκαν ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 5 σε ολόκληρο το Νεπάλ, σύμφωνα με έναν προσωρινό ακόμη απολογισμό.

«Οι δρόμοι έχουν αποκλεισθεί, η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη σε ορισμένες περιοχές. Οι διασώστες είναι υποχρεωμένοι να φθάνουν σ’ αυτές πεζή», δήλωσε αξιωματούχος της διοίκησης της περιφέρειας του Ιλάμ, ο Σουνίτα Νεπάλ.

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση των ποταμών και πλημμύρες στις γύρω περιοχές.

Ελικόπτερα και σκάφη έχουν κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση των πληγέντων.

Κατολισθήσεις προκάλεσαν επίσης τον αποκλεισμό δρόμων και προβλήματα σε πολλές πτήσεις.

Η πρωθυπουργός της προσωρινής κυβέρνησης που ανέλαβε μετά τις ταρχές του Σεπτεμβρίου, η Σουσίλα Κάρκι, διαβεβαίωσε τους συμπολίτες της ότι «όλες οι κρατικές υπηρεσίες είναι έτοιμες να παράσχουν βοήθεια» στα θύματα.

«Η ασφάλειά σας είναι το κύριο μέλημά μας», συνέχισε διευκρινίζοντας ότι η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα θεωρηθούν αργίες.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο βορειοανατολικό άκρο της Ινδίας, ιδιαίτερα σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν επίσης την περιφέρεια του Νταρτζίλινγκ, στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης.

Σύμφωνα με έναν αιρετό αξιωματούχο που εκλέγεται στην περιοχή, τον Χαρς Β. Σρίνγκλα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

«Ολόκληρες ζώνες στα υψώματα έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο, δρόμοι έχουν καταστραφεί», δήλωσε αυτό το μέλος της άνω βουλής του ινδικού κοινοβουλίου.

Τουλάχιστον δύο γέφυρες έχουν παρασυρθεί από τα νερά, ενώ δρόμοι και εκτεταμένες περιοχές έχουν πλημμυρίσει, ανέφερε από την πλευρά του μέσω του Χ ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, ο Μαμάτα Μπανέρτζι.

«Είμαι συντετριμμένος για τις ζωές που χάθηκαν», αντέδρασε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια από την κυβέρνηση του Νέου Δελχί.

