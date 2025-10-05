Χάλγκριμσον: «UEFA και FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ» – «Δεν βλέπω τη διαφορά με τη Ρωσία»

Ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, εντάχθηκε στις τάξεις εκείνων που πιστεύουν ότι το Ισραήλ δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ότι η FIFA και η UEFA θα πρέπει να το αποκλείσουν από τις διοργανώσεις τους με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν με τη Ρωσία.

Τόσο η FIFA όσο και η UEFA απαγόρευσαν σε όλους τους ρωσικούς συλλόγους και τις διεθνείς ομάδες στις 28 Φεβρουαρίου 2022, τέσσερις ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναφέρει σχετικά η εφημερίδα irishtimes.

«Δεν βλέπω διαφορά μεταξύ του ότι η FIFA και η UEFA απαγόρευσαν τη Ρωσία και όχι το Ισραήλ», δήλωσε ο Χάλγκριμσον.

«Δεν βλέπω τη διαφορά. «Δεν μιλάω εκ μέρους της FAI (σ.σ: ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας) απλώς δεν βλέπω τη διαφορά. Θα δυσκολευόμουν αν ήθελαν η Ιρλανδία να παίξει με το Ισραήλ, αν ήταν στον όμιλό μας; Φυσικά και θα παίζαμε. Δεν θα είχα πρόβλημα με αυτό. Είναι μια απόλυτη τραγωδία αυτό που συμβαίνει εκεί. Αν η FIFA και η UEFA αποκλείουν ένα έθνος για το ίδιο πράγμα, δεν βλέπω τη διαφορά».

Ο πρόεδρος της FAI, Πολ Κουκ, απαντώντας σε μια ιρλανδική ένωση φιλάθλων που ζητούσε να ληφθεί πρωτοβουλία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην ετήσια γενική συνέλευση της ομοσπονδίας στις 8 Νοεμβρίου.

«Υπό το φως των πρόσφατων ευρημάτων της ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει πράξεις που ισοδυναμούν με γενοκτονία στη Γάζα «βρισκόμαστε σε εις βάθος διαβουλεύσεις με την UEFA για να ζητήσουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη θέση τους σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA» ανέφερε Πολ Κουκ.

Σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Παλαιστίνης, 437 Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

