search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 11:18

Χάλγκριμσον: «UEFA και FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ» – «Δεν βλέπω τη διαφορά με τη Ρωσία»

05.10.2025 11:18
halgrimson (1)

Ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, εντάχθηκε στις τάξεις εκείνων που πιστεύουν ότι το Ισραήλ δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ότι η FIFA και η UEFA θα πρέπει να το αποκλείσουν από τις διοργανώσεις τους με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν με τη Ρωσία.

 Τόσο η FIFA όσο και η UEFA απαγόρευσαν σε όλους τους ρωσικούς συλλόγους και τις διεθνείς ομάδες στις 28 Φεβρουαρίου 2022, τέσσερις ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναφέρει σχετικά η εφημερίδα irishtimes.

 «Δεν βλέπω διαφορά μεταξύ του ότι η FIFA και η UEFA απαγόρευσαν τη Ρωσία και όχι το Ισραήλ», δήλωσε ο Χάλγκριμσον.

«Δεν βλέπω τη διαφορά. «Δεν μιλάω εκ μέρους της FAI (σ.σ: ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας) απλώς δεν βλέπω τη διαφορά. Θα δυσκολευόμουν αν ήθελαν η Ιρλανδία να παίξει με το Ισραήλ, αν ήταν στον όμιλό μας; Φυσικά και θα παίζαμε. Δεν θα είχα πρόβλημα με αυτό. Είναι μια απόλυτη τραγωδία αυτό που συμβαίνει εκεί. Αν η FIFA και η UEFA αποκλείουν ένα έθνος για το ίδιο πράγμα, δεν βλέπω τη διαφορά».

 Ο πρόεδρος της FAI, Πολ Κουκ, απαντώντας σε μια ιρλανδική  ένωση φιλάθλων που ζητούσε να ληφθεί πρωτοβουλία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην ετήσια γενική συνέλευση της ομοσπονδίας στις 8 Νοεμβρίου.

«Υπό το φως των πρόσφατων ευρημάτων της ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει πράξεις που ισοδυναμούν με γενοκτονία στη Γάζα «βρισκόμαστε σε εις βάθος διαβουλεύσεις με την UEFA για να ζητήσουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη θέση τους σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA» ανέφερε  Πολ Κουκ.

 Σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Παλαιστίνης, 437 Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Όλα τα βλέμματα στην μονομαχία της Τούμπας

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

routsi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

mitsotakis_netanyahu_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Guardian: Εμφανής η ένταση Ελλάδας – Ισραήλ παρά τους ισχυρούς δεσμούς – Στις 16:00 επιστρέφουν οι 27 ακτιβιστές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:01
kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

1 / 3