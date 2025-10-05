Super League: Όλα τα βλέμματα στην μονομαχία της Τούμπας

Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα να δεσπόζει, ανοίγει η αυλαία του δεύτερου μέρους της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δυο «μονομάχοι» έρχονται από ευρωπαϊκές ήττες με τον μεν ΠΑΟΚ να χάνει στο Βίγκο από την Θέλτα με 3-1 και τον δε Ολυμπιακό να χάνει στο Λονδίνο από την Άρσεναλ με 2-0. Οι γηπεδούχοι, που θα στερηθούν των υπηρεσιών των Πέλκα και Τσάλοφ, προέρχονται από δυο διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και κόντρα στους πρωταθλητές θέλουν νίκη και μόνο προκειμένου όχι μόνο να «γυρίσουν» το αρνητικό κλίμα αλλά και να ξεπεράσουν τους «ερυθρόλευκους» στη βαθμολογία.

Για τον Ολυμπιακό από την άλλη αυτό θα είναι το δεύτερο ντέρμπι της χρονιάς, αφού μόλις δύο αγωνιστικές πριν έφυγε αήττητος από την έδρα του Παναθηναϊκού και το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και στην αφιλόξενη Τούμπα. Στην προσπάθειά του αυτή δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Στρεφέτσα που αποτελεί πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής.

Οι δυο έτεροι των Big-4 δοκιμάζονται σε παιχνίδια που κάθε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης θα σηματοδοτήσει κρίση, ειδικά μετά τις μεσοβδόμαδες ευρωπαϊκές τους ήττες.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στο άδειο γήπεδο του Περιστερίου την Κηφισιά, η οποία εκπλήσσει μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις της και έχει ήδη νικήσει τον Παναθηναϊκό, με στόχο το διπλό που θα της δώσει την πολυτέλεια να δει το παιχνίδι της Τούμπας χωρίς άγχος.

Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τη νίκη της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον Παναιτωλικό και να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα της Τούμπας προκειμένου να καλύψει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το χαμένο έδαφος από την κορυφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 6 Οκτωβρίου:

ΟΦΗ-Άρης 3-0

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΕΛ-Βόλος 2-5

Κυριακή 7 Οκτωβρίου:

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

