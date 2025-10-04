search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:11
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 21:39

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

04.10.2025 21:39
panserraikos11

Ο Πανσερραϊκός υπερίσχυσε του Αστέρα Τρίπολης στο ντέρμπι των ουραγών της Σούπερ Λίγκας κι επικρατώντας με 2-1 στο δημοτικό στάδιο Σερρών σημείωσε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα κι άφησε μόνους στο τέλος του πίνακα τους Αρκάδες, που πραγματοποιούν το χειρότερο ξεκίνημά τους στην μεγάλη κατηγορία.

Τα «λιοντάρια» ξεκίνησαν με επιθετικό πνεύμα και είχαν την πρώτη τελική τους στο 4ο, με το σουτ του Ιβάν από το ύψος της μεγάλης περιοχής να περνά πάνω από το δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Και αφού ο Τιναλίνι απέκρουσε σε κόρνερ ένα απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Άλχο (18΄), οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 21ο λεπτό με κεφαλιά του Ντε Μάρκο, ύστερα από σέντρα του Μπανζάκι.

Το 1-0 επιτάχυνε το ρυθμό του παιχνιδιού, με τους Πελοποννήσιους να χάνουν μεγάλη ευκαιρία στο 37΄ με την άστοχη κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Καλτσά στο δεύτερο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των Σερραίων να πλησιάσουν κοντά στο γκολ, με τον Γκριν να σεντράρει και τον Νανέλι να πιάνει την κεφαλιά και να αστοχεί, όπως συνέβη και στο 45΄+2 σε σουτ του ίδιου.

Η είσοδος του Μπαρτόλο με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου διαφοροποίησε το αγωνιστικό μοτίβο κι έδωσε στον Αστέρα νέα δυναμική.

Οι Αρκάδες έγιναν επιθετικοί και πιεστικοί, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Εμμανουηλίδη στο 50΄ (μεγάλη απόκρουση ο Τιναλίνι) και ισοφάρισε στο 57΄, όταν ο Καλτσάς γύρισε την μπάλα από δεξιά, ο Γκελασβίλι δεν απομάκρυνε σωστά και ο Έντερ έγραψε το 1-1 με σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Στο 61ο και 62ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλες δύο ευκαιρίες με τον Μπαρτόλο, που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Πανσερραϊκού, αλλά στην πρώτη απέκρουσε ο Τιναλίνι και στη δεύτερη η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Κι ενώ οι Τριπολιτσιώτες πίεζαν για το δεύτερο γκολ, ένα απίστευτο λάθος από τους αμυντικούς τους έκανε «δώρο» στη μακεδονική ομάδα το 2-1, στο 88΄: ο Φερνάντεθ έδιωξε πάνω στον Τριανταφυλλόπουλο και η μπάλα έφτασε στον Μάρας, που εκτέλεσε άμεσα δίνοντας μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας

Κίτρινες: Ρουμιάντσεβ, Μάρας, Λιάσος – Άλχο, Έντερ, Αλμύρας, Τζοακίνι

Συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Tιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69΄ Καλίνιν), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (55΄ Μάρας), Νανέλι (69΄ Φαλέ), Γκριν (83΄ Καρέλης), Μπανζάκι (69΄ Μπρουκς), Ιβάν

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (46΄ Κετού), Φερνάντεθ, Αλμύρας, Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Καλτσάς (78΄ Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μακέντα (70΄ Τζοακίνι)

Διαβάστε επίσης:

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

Πεπ Γκουαρδιόλα: Ξεσπά για τη Γάζα – «Είμαστε μάρτυρες γενοκτονίας»

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Βασίλης Κακουλάκης στα 5 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain1
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:10
spain1
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

1 / 3