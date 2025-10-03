search
03.10.2025 23:49

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Βασίλης Κακουλάκης στα 5 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης

03.10.2025 23:49
kakoydakis 009- new

Με μία πολύ ενδιαφέρουσα κούρσα στα 5χλμ. ανδρών, άρχισε σήμερα (3/10) στην παραλία Κεραμωτής του Δήμου Νέστου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης του Ωρίωνα Ηρακλείου αναδείχθηκε νικητής με χρόνο 53:16.1, μπροστά από τον 16χρονο Κωνσταντή Χουρδάκη του Ολυμπιακού (53:26.9), ενώ ο “μόνιμος” πρωταθλητής Ελλάδας, ο Αλκης Κυνηγάκης του Παλαιού Φαλήρου, αρκέστηκε στην τρίτη θέση με 53:33.2

Στον αντίστοιχο αγώνα των γυναικών, η Γεωργία Μακρή του Γλαύκου Περιστερίου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τερμάτισε πρώτη με 59:22.6, μπροστά από την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ωρίωνα Ηρακλείου (59:36.2) και τη Σοφία Ολίβια Καρράς του Παλαιού Φαλήρου (59:47.1).

Στα 5χλμ. παίδων, ο Νίκος Κακουλάκης του Ωρίωνα Ηρακλείου (πρωταθλητής Ευρώπης φέτος στη συγκεκριμένη κατηγορία) πρώτευσε πολύ εύκολα με 56:17.8, ενώ στις κορασίδες νικήτρια αναδείχθηκε η Ελένη Πρατικάκη του Τρίτωνα Ηρακλείου με 1ωρ.00:27.7.

