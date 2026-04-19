Πρωτοφανής αποθέωση για τον Akylas στη Ρουμανία – Ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία (video)

O Akylas… ζει το όνειρό του, ένα μήνα πριν την Eurovision. Ο εκπρόσωπός μας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Βιέννης, πήγε στη Ρουμανία για ένα σόου όπου όταν βγήκε στη σκηνή έγινε… χαμός.

Ο κόσμος τον αποθέωσε, φώναζε ρυθμικά το όνομά του και όταν ξεκίνησε να τραγουδάει το Ferto, έγινε… χαλασμός.

Στη συνέχεια τραγούδησε και το Cover που έκανε, το νικητήριο Rise Like a Phoenix ενθουσιάζοντάς τους ακόμα περισσότερο.

