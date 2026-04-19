Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

Για την αντίδραση της οικογένειά της όταν τους ανακοίνωσε πως θα ασχοληθεί με το θέατρο μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μάρω Κοντού στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη, που έκανε χθες πρεμιέρα στο Mega.

«Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό», είπε η σπουδαία ηθοποιός.

»Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε “ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του εθνικού θεάτρου και πήγα έδωσα και γω εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και γω μέσα», πρόσθεσε.

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα πουτ…κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το ‘φερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια» εξήγησε η Μάρω Κοντού.

«Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…», κατέληξε.

Ποια σταρ του σινεμά έθεσε βέτο στη Φίνος Φιλμ

Στη …βόλτα της με τη Νίκη Λυμπεράκη, η Μάρω Κοντού αποκάλυψε και στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα της. Ανάμεσα σε αυτές, ήταν και η συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ αλλά και το παρασκήνιο που –όπως η ίδια έμαθε χρόνια αργότερα– ενδέχεται να επηρέασε την επαγγελματική της διαδρομή.

Μετά την ταινία «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη», που σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, η Μάρω Κοντού δεν δέχτηκε ξανά πρόταση συνεργασίας από τη Φίνος Φιλμ. Η ίδια συνέχισε την πορεία της με τον Κώστα Καραγιάννη, χωρίς τότε να γνωρίζει τους λόγους πίσω από αυτή την εξέλιξη.

Χρόνια αργότερα, πληροφορήθηκε ότι μία από τις μεγάλες ξανθές πρωταγωνίστριες της εποχής –η Αλίκη Βουγιουκλάκη ή η Ζωή Λάσκαρη– φέρεται να είχε θέσει τον όρο «ή αυτή ή εγώ». Η Μάρω Κοντού ξεκαθάρισε πως δεν επιδίωξε ποτέ να επιβεβαιώσει αν η πληροφορία αυτή ήταν αληθινή ή όχι, ούτε να μάθει ποια από τις δύο, ενδεχομένως, εμπλεκόταν.

