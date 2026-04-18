search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 22:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.04.2026 21:54

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές της παρουσιάστριας στον Γιώργο Μυλωνάκη για ταχεία ανάρρωση (Video)

18.04.2026 21:54
Μέσα από το «Καλύτερα δε γίνεται», η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η παρουσιάστρια θέλησε να εκφράσει δημόσια τις ευχές της, ενώ στάθηκε και στη σημασία της άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης του περιστατικού.

Στον αέρα της εκπομπής, η Ναταλία Γερμανού τόνισε:

«Να στείλουμε κι εμείς τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη που δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη. Να στείλουμε την αγάπη μας και στην Τίνα Μεσσαροπούλου που είναι στο πλευρό του συνέχεια. Έξω από τη ΜΕΘ τη βγάζει, και είναι λογικό, το καταλαβαίνω».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σημασία της ταχύτητας με την οποία αντιμετωπίστηκε το περιστατικό, σημειώνοντας:

«Έμαθα από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά, ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει και θα σας πω γιατί. Ο Ευαγγελισμός είναι μια ανάσα από το Μαξίμου, που σημαίνει ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα προς όφελος της αποκατάστασης της υγείας του. Είναι σοβαρό αυτό που του συνέβη».

Και συνέχισε:

«Αλλά είναι ένα περιστατικό στο οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο γρήγορα θα το αντιμετωπίσεις…Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα, πολύ σιγά θα δοκιμάσουν να τον ξυπνήσουν, και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα ανταποκριθεί ο ανταγωνισμός του… Κουράγιο, δύναμη και τις πιο θερμές μας ευχές για γρήγορα περαστικά».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές της παρουσιάστριας στον Γιώργο Μυλωνάκη για ταχεία ανάρρωση (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 22:06
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές της παρουσιάστριας στον Γιώργο Μυλωνάκη για ταχεία ανάρρωση (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς οδηγήθηκε σε παραίτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης – Το χρονικό από την ημέρα που ανέλαβε υφυπουργός μέχρι σήμερα

ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Διαμαρτυρία αστυνομικών για την υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας – Κατέλαβαν συμβολικά το Αστυνομικό Μέγαρο

1 / 3