ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:21
Τάσος Κωστής: «Με τον καρκίνο είμαστε ισοπαλία» – «Δεν νικιέται αυτός» (Video)

Σε μια βαθιά ανθρώπινη συζήτηση στην εκπομπή «Ζω Καλά», ο Τάσος Κωστής αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του: τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 12 χρόνια.

Με ειλικρίνεια, περιέγραψε τα πρώτα συναισθήματα, τη διαχείριση της κατάστασης και τη στάση που επέλεξε να κρατήσει απέναντι στην ασθένεια.

Η στιγμή της διάγνωσης και το πρώτο σοκ

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε πως η διάγνωση έφερε έντονη αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Όπως εξήγησε, τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν με ενοχλήσεις στο έντερο, που τον οδήγησαν τελικά στις απαραίτητες εξετάσεις.

«Με τον καρκίνο είμαστε ισοπαλία. Δε νικιέται αυτός. Κάθεται φρόνιμα, ούτε εγώ τον σκέφτομαι, ούτε αυτός με ενοχλεί. Είχα κάποιες ενοχλήσεις στο έντερο, που έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου έλεγαν όλοι να κάνω εξετάσεις, τις έκανα και εκεί το βρήκαμε. Όταν έγινε η διάγνωση, η γυναίκα μου λιποθύμησε, εμένα έφυγε η Γη κάτω από τα πόδια μου.»

Η δύσκολη διαδρομή της θεραπείας

Ο δρόμος που ακολούθησε δεν ήταν εύκολος. Ο ίδιος μίλησε για μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, που περιλάμβανε χειρουργείο και θεραπείες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συναισθηματική φόρτιση εκείνης της περιόδου.

«Δε μπορούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνος. Μας ήταν δύσκολο…Έκανα παρέα με την αγία υπομονή και ανέβηκα τον γογλοθά, έκανα χειρουργείο, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, και πλέον έχουν περάσει 12 χρόνια. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο στην ίδια ηλικία που διαγνώστηκα κι εγώ, εκείνη στον πνεύμονα…».

Η στάση ζωής που έκανε τη διαφορά

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στη νοοτροπία με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν άφησε χώρο σε αρνητικές σκέψεις.

«Δεν είπα ποτέ, “γιατί σε μένα”. Αυτό έτυχε, δε γυρίζω να κοιτάξω πίσω, από εκεί και πέρα είναι το θέμα τι κάνουμε…Ήμουν καπνιστής».

