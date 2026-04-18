ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 01:13
18.04.2026 00:01

Πέθανε ο θρύλος του μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ – Θλίψη για τον θάνατο του κορυφαίου σκόρερ της Βραζιλίας

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βραζιλιάνος θρύλος του μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ, βυθίζοντας στο πένθος τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο σπουδαίος σκόρερ έδινε μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο από το 2011, ωστόσο η ακριβής αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Σύμφωνα με το Associated Press και το CNN Brazil, ο κορυφαίος επιθετικός της ιστορίας του βραζιλιάνικου μπάσκετ, που σημάδεψε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, 17/4, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του.

Ο Σμιντ είχε γράψει το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στο παγκόσμιο μπάσκετ, χτίζοντας την καριέρα του με πόντους και ιστορικά επιτεύγματα. Παραμένει μέχρι σήμερα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με 1.093 πόντους, τους οποίους σημείωσε σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις, από τη Μόσχα το 1980 έως την Ατλάντα το 1996. Παράλληλα, κατατάσσεται ως ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα του κατέχει η ιστορική μονομαχία του με τον Ντράζεν Πέτροβιτς στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1989, στην αναμέτρηση Καζέρτα-Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ, με ηγέτη τον Πέτροβιτς, είχε επικρατήσει με 117-113, σε έναν αγώνα όπου ο Κροάτης σημείωσε 62 πόντους οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του τροπαίου, ενώ ο Σμιντ απάντησε με 44 πόντους, επίδοση που παραμένει ρεκόρ για δύο παίκτες σε τόσο υψηλού επιπέδου τελικό.

