Φενέρμπαχτσε: Φυλάκιση 2,5 χρόνια στον πρόεδρο του συλλόγου για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού

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Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κρίνοντάς τον ένοχο για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Σαράν φέρεται να προωθούσε παράνομες στοιχηματικές εταιρείες μέσω των ποδοσφαιρικών μεταδόσεων που προβάλλονται από το δίκτυο S Sport. Ο ίδιος, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι «ασχολούμαστε με τις αθλητικές μεταδόσεις, εντός και εκτός Τουρκίας, δεν εμπλεκόμαστε με προώθηση παράνομου στοιχηματισμού. Μας είναι αδύνατον να παρέμβουμε σε αυτά που αναγράφουν οι διαφημιστικές πινακίδες».
Παράλληλα με την ποινή φυλάκισης, στον 62χρονο επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 562.000 τουρκικών λιρών, ενώ στις 6 και 7 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου της ομάδας.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ποινή επιβλήθηκε και στον αδελφό του Σαράν, Αλάν Κενάν, ενώ η δικαστική απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, με τους δικηγόρους των δύο αδελφών να δηλώνουν πως θα ασκήσουν έφεση.
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