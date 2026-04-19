Λυμπεράκη: «Οι πολιτικοί έχουν σετ φράσεων που λένε»

Η Νίκη Λυμπεράκη βρέθηκε καλεσμένη στο «Χαμογέλα και πάλι», όπου μίλησε για τη νέα της τηλεοπτική δουλειά αλλά και για τη φιλοσοφία πίσω από τις συνεντεύξεις της.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον τρόπο που λειτουργούν οι πολιτικοί σε μια συνέντευξη, τονίζοντας πως συχνά έχουν προετοιμασμένες απαντήσεις για να αποφύγουν δύσκολες ερωτήσεις:

«Αν λέμε αλήθειες, είναι προφανές ότι οι πολιτικοί – όχι ότι λένε ψέματα – έχουν έναν τρόπο να στρογγυλεύουν τα πράγματα ή να αλλάζουν το θέμα. Υπάρχει ένα σετ φράσεων που λένε οι πολιτικοί, που τους μαθαίνουν οι πολιτικοί. Ο πολιτικός έρχεται σε μια πολιτική συνέντευξη με στόχο να πει μια ατζέντα και να μην πει αυτά που θα τον έφερναν σε δύσκολη θέση».

Συγκρίνοντας τις πολιτικές συνεντεύξεις με τις πιο χαλαρές τηλεοπτικές συναντήσεις, η Νίκη Λυμπεράκη εξήγησε πως το πλαίσιο αλλάζει σημαντικά όταν το περιβάλλον δεν είναι αυστηρά πολιτικό.

«Η συνθήκη με έναν καλλιτέχνη ή σε μια συνθήκη όπως στο “Πάμε μια βόλτα;” ο σκοπός δεν είναι να αποφύγουμε την ερώτηση.

