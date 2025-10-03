Euroleague: Η Μπαρτσελόνα φανέρωσε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη ήττα του (96-103) στο ΟΑΚΑ

Η Μπαρτσελόνα… ξεγύμνωσε όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας στο Telekom Center Athens την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague και υποχρεώνοντας του «πράσινους» στην πρώτη ήττα και μάλιστα εντός έδρας!

Αυτή τη φορά η αστοχία από τα 6,75 (8/21), η χαμένη μάχη της… εναέριας κυκλοφορίας, τα 17 λάθη και τα κενά στην περιφερειακή άμυνα, δεν καλύφθηκαν και το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 103-96 από τους Καταλανούς, που μέτρησαν 16/33 τρίποντα στο ΟΑΚΑ και δεν πτοήθηκαν από τη βραδιά καριέρας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των 27 πόντων!

Ο Παναθηναϊκός έδειξε… υπνωτισμένος από το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης, όταν και ο φωτεινός πίνακας του ΟΑΚΑ έγραψε το εις βάρος του 0-11! Οι διορθωτικές κινήσεις του Αταμάν φάνηκαν να έχουν προσωρινά αποτέλεσμα, αλλά το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να βρει διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, με τους Ισπανούς να το… τιμωρούν από τα 6,75, κάθε φορά που επιχειρούσε την ανατροπή. Μάλιστα στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, το 0-9 σερί της Μπαρτσελόνα ήταν καταδικαστικό για τους «πράσινους», που βρέθηκαν στο -15 (69-84) και παρά τις προσπάθειες τους στην επίθεση, η άμυνα δεν ακολουθούσε με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ποτέ η ανατροπή…

Εκτός του εξαιρετικού απόψε Ερνανγκόμεθ, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε και στον Κώστα Σλούκα, που τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ (18π., 11ασ.), αλλά αποδείχθηκε ότι δύο… κούκοι δεν φέρνουν την Άνοιξη. Ειδικά από τη στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε και πάλι στα… ρηχά, όπως και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (0π.), Ρισόν Χολμς (3π.) και ο Κέντρικ Ναν περιορίστηκε στους 10 πόντους με 0/2 τρίποντα…

Από τους Καταλανούς έλαμψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ 17 πρόσθεσε ο Τόκο Σενγκέλια, 15 (με 4/8τρ.) ο Νίκολας Λαπροβίτολα, 13 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, όσους και ο Κέβιν Πάντερ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Γιόβτσιτς, Πέτεκ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3, Σλούκας 18 (2), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (1), Ναν 10, Ερναγκόμεθ 27 (3), Μήτογλου 11 (2), Γιούρτσεβεν 6.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ζοάν Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1), Βέσελι 7, Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι, Ερναγκόμεθ 13 (1), Λαπροβίτολα 15 (4), Κλάιμπερν 23 (4), Σενγκέλια 17 (2), Πάρα 2.

