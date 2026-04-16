search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:27
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

16.04.2026 06:46

Podcast – Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Από τις 25 Απριλίου στο θέατρο Αργώ θα παίζεται η παράσταση–μονόλογος με τίτλο «ΑΙ-ΜΙLIA». Ερμηνεύει η Αιμιλία Υψηλάντη και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στην απόφασή της να παρουσιάσει με τη μορφή μονολόγου σημαντικά και λιγότερο σημαντικά γεγονότα της διαδρομής της. Τόνισε στο σημείο αυτό ότι η ζωή μας είναι σύντομη: «Είμαστε περαστικοί από τη ζωή και πρέπει να λέμε αυτά που ζήσαμε», είπε.

Ακόμα, παραδέχτηκε ότι η απώλεια της κόρης της την έκανε να δει πολλά πράγματα στη ζωή αλλιώς, επηρέασε και την απόφασή της να δημιουργήσει αυτή την παράσταση.

Η παραστασιακή αφήγηση της Αιμιλίας Υψηλάντη ξεκινά από μια απλή, σχεδόν καθημερινή συνθήκη: μια ηθοποιός που δεν φεύγει από τη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης. Μένει. Και αρχίζει να μιλά. Ανασύρει εικόνες, μνήμες, θραύσματα ζωής. Παιδικά χρόνια, οικογένεια, έρωτες, κοινωνικές επιταγές, σώμα, ελευθερία. Όμως τίποτα δεν επιστρέφει όπως ήταν. Κάθε ανάμνηση μετασχηματίζεται τη στιγμή που την αφηγείται. Κάθε ιστορία γίνεται μια νέα εκδοχή της.

Μια ζωή που ξεκίνησε στη μεγάλη οθόνη της δεκαετίας του ’60 φτάνει ως τη σημερινή εποχή, μεταφράζοντας το παρελθόν με το λεξιλόγιο του σήμερα. Το προσωπικό διασταυρώνεται με το συλλογικό και η ιδιωτική μνήμη με την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς. Από τις κοινωνικές απαγορεύσεις και τα στερεότυπα μέχρι τις κατακτήσεις και τις ελευθερίες που σήμερα θεωρούμε δεδομένες, ενώ εξακολουθούν να επαναπροσδιορίζονται. Μέσα σε αυτήν την αφήγηση υπάρχει ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται: άνθιση, φθορά, αναγέννηση. Κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της πάνω στο πρόσωπο, στη φωνή, στο σώμα. Και η φωνή εξακολουθεί να αντηχεί. Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται ένα ερώτημα που αφορά άμεσα το σήμερα: είμαστε αυτό που ζήσαμε ή αυτό που επιλέγουμε να θυμόμαστε και να αφηγούμαστε; τονίζοντας στο σημείο αυτό ότι, όταν μιλάμε για τη ζωή μας, γινόμαστε μυθοπλάστες. Ένα γεγονός που θυμόμαστε μπορεί να μην έγινε έτσι όπως το έχουμε εμείς στη μνήμη μας. Ανέφερε σαν παράδειγμα ότι, μιλώντας με τις αδελφές της για ένα γεγονός, και οι τρεις είχαν διαφορετική εικόνα για το γεγονός αυτό. Κάθε φορά που λέμε ιστορίες από τη ζωή μας, τις ξαναπλάθουμε.

Δεν παρέλειψε, βέβαια, να αναφερθεί και στην αποστολή του θεάτρου, λέγοντας ότι, όταν ο καλλιτέχνης διαχειρίζεται επί σκηνής ένα θέμα, έχει μια σημαντική αποστολή: «να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει λίγο καλύτερος».

Η παράσταση επιστρέφει στο πιο απλό και πιο εκτεθειμένο εργαλείο: τον άνθρωπο πάνω στη σκηνή, τη φωνή, το σώμα, την ανάσα. Και εκεί, μέσα σε αυτή την κοινή συνθήκη, κάτι αναγνωρίζουμε. Κάτι που κρατά τη ζεστασιά, το βλέμμα και την ταυτότητα ανέπαφα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

MEDIA

Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

MEDIA

Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3